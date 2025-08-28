В Челябинске начал работать "Яндекс драйв"

Каршеринговый сервис "Яндекс драйв" заработал в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"28 августа в Челябинске заработал каршеринг "Яндекс драйв". Жителям и гостям города доступны более 200 автомобилей Haval Jolion. Арендовать машину можно через приложение "Драйва" или "Яндекс Go", - говорится в сообщении.

В сервисе также добавили, что аренда доступна в ближайших городах и пригородах: Миассе, Озерске, Копейске, Щучье и других населенных пунктах.

Арендовать машины могут пользователи от 18 лет с водительским удостоверением категории "В", отметили в сервисе. Все автомобили "Драйва" оснащены телематикой и сотней датчиков, которые помогают стимулировать аккуратное вождение. По данным компании, сейчас больше 90% водителей в "Драйве" аккуратны за рулем.

Челябинск стал девятым городом, где открылся сервис. "Яндекс драйв" также работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде и Перми.