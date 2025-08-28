В РФ продают новый Ford Mondeo 2013 года: без пробега

"Российская газета", изучая классифайды, обнаружила в продаже очередную "капсулу времени" - седан Ford Mondeo 2013 года выпуска. За 12 лет на нём успели наездить всего 4,5 тысяч километров.

Владелец сообщил, что было единственное первое ТО, а салон перешит в кожу у дилера перед покупкой.

"Мондео" представлен в комплектации Titanium Black, в которую входят климат-контроль, датчики света и дождя, семь подушек безопасности, штатная мультимедиа, подогрев сидений, датчики парковки, света и дождя, электрорегулировка зеркал и так далее. Помимо этого, вместе с авто идёт два комплекта колёс.

Авто оснащён турбомотором 2,3 л (161 л.с.) и 6-ступенчатым "автоматом".

Судя по VIN, седан собран в Валенсии, Испания.

Цена Ford Mondeo - 1 850 000 рублей. За аналогичную сумму можно купить топовый универсал Lada Iskra SW Cross со 106-сильным мотором и вариатором или 122-сильный cседан Lada Vesta в комплектации Enjoy "24, тоже на вариаторе.

