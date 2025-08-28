Кто и зачем оставляет деньги под дворниками машины

© Deita.ru

В России появился новый способ мошенничества, связанный с выманиванием автомобилистов из машин.

Об этом пишет портал Autonews, сообщает ИА DEITA.RU.

Новый метод отличается своей изобретательностью, поскольку в нём задействованы психологические уловки и элемент неожиданности. Его суть заключается в том, что злоумышленники оставляют на лобовом стекле автомобиля одну или сразу несколько крупных денежных купюр, необязательно настоящую, — ближе к пассажирскому месту, чтобы привлечь внимание водителя.

Идея проста: человек садится за руль, заводит двигатель и замечает на стекле притягательную находку. В большинстве случаев он решает выйти из машины, чтобы забрать деньги или проверить их подлинность. В этот момент злоумышленники, находящиеся неподалёку — например, в соседнем авто или в засаде — внезапно выскакивают и совершают дерзкое нападение.

Возможен сценарий, при котором угонщик запрыгивает в автомобиль и вместе с подельником уезжает с места преступления. Либо мошенники просто вытаскивают из салона ценные вещи — деньги, гаджеты, документы — и быстро исчезают. В результате жертва остаётся без ценных вещей или даже без автомобиля.

Автоэксперты советуют: если вы заметили на стекле что-то необычное — лучше не выходить из машины без крайней необходимости. Также рекомендуется избегать остановок в незнакомых или плохо освещённых местах и всегда держать двери запертыми.