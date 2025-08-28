Как будет выглядеть обновленный Kia XCeed

На этой неделе были замечены прототипы кросс-хэтчбека XCeed, который получит ещё один рестайлинг, и на этот раз он станет куда более существенным.

© Колеса.ру

Модель XCeed первого и единственного пока поколения была представлена летом 2019 года. Она сделана на базе хэтчбека третьей генерации, дебютировавшего в 2018 году, при этом паркетник имеет оригинальный дизайн кузова (все кузовные элементы новые, за исключением передних дверей). Летом 2022 года XCeed получил первое обновление, и оно носило скорее косметический характер. Теперь же корейцы готовят ещё один рестайлинг, свидетельством чему являются появившиеся пару дней назад шпионские фотографии тестовых образцов.

Судя по этим фотографиям, XCeed получит кардинально пересмотренную внешность, которая будет выполнена в новом стиле бренда. Спереди появятся вертикальные блоки фар с вертикальными же полосками светодиодных ходовых огней (вдоль кромки капота при этом наверняка разместятся горизонтальные полоски, которые пока не видны из-за маскировки). Можно ожидать появление более крупной решётки радиатора, которая, скорее всего, получит трапециевидную форму. Не менее существенно изменится и задняя часть: уже видно, что ниша номерного знака переместится на бампер, это также намекает на полностью новую крышку багажника.

Основные блоки фонарей по аналогии с передней оптикой будут вертикальными, а между ними в верхней части крышки багажника расположатся горизонтальные светодиодные полоски, подобно другим новым моделям компании. Кроме того, паркетник изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рестайлинговый XCeed станет единственным сохранившимся представителем семейства Ceed, так как на смену остальным кузовам пришло семейство K4 (на некоторых рынках). О технических особенностях будущей новинки пока нет подтверждённой информации, можно лишь ожидать, что модель получит больше гибридных модификаций. Нынешний же XCeed после первого рестайлинга предлагался с весьма широкой гаммой моторов: бензиновой «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), «турбочетверками» 1.5 T-GDI (160 л.с.) и 1.6 T-GDI (204 л.с.).

Были и гибридные версии, среди которых «мягкий» гибрид MHEV с турбодизелем 1.6 CRDi и полноценный подзаряжаемый гибрид PHEV: такой кросс имеет атмосферный мотор 1.6 GDI, электромотор и батарею емкостью 8,9 кВт*ч, совокупная отдача – 141 л.с.

Премьера рестайлингового Kia XCeed ожидается в следующем году. Между тем, в Словакии стартовало производство наследника обычного хэтчбека Ceed для рынка Европы, которым стал полностью электрический Kia EV4.