Почти тысяча лошадиных сил и холодильник: тюнинг Nissan 200SX для RDS GP

Есть в Гран-При Российской Дрифт Серии очень интересный автомобиль, который отличается от других и своим уникальным внешним видом, и своей небанальной начинкой. Это Nissan 200SX Артема Лейтиса.

© Колеса.ру

Артем занимается дрифтом с 2018 года. Тогда он начинал свой путь на Жигулях, но в 2021 году он впервые принял участие в RDS и сделал это на другом автомобиле – Nissan 200SX. Артем купил практически готовый проект, однако проехал на нем всего лишь один сезон: он и его команда механиков и инженеров быстро поняли, что этот автомобиль свое уже практически отъездил. Поэтому было принято решение собирать новую машину. У коллектива накопилось много запчастей именно от 200SX, так что и новый проект решили построить на базе этого Nissan. Сначала приобрели контрактный кузов из Японии, руль перенесли с правой стороны на левую (первый Nissan 200SX Артема также был леворульным), ну а затем закипела дальнейшая работа. От сезона к сезону автомобиль постоянно совершенствовали, и в сезоне 2025 года Артем Лейтис выступает на нем в RDS GP за команду Carville Racing. Мы поговорили с Артемом обо всех нюансах постройки его дрифт-кара.

Снаружи

Заводскими у автомобиля остались только железная крыша и боковые зеркала – все остальное было заменено. Ветровое стекло изготовлено на заказ по форме родного, но с обогревом. Это вынужденная мера: в процессе перестройки машина лишилась печки, и в дождевых гонках выручает только обогрев стекла. Боковые стекла изготовлены из поликарбоната и согнуты по форме родных. Такой подход сохранил возможность использования электрических стеклоподъемников. Это тоже очень удобно в дождь, а к тому же допускается регламентом соревнований. А вот вместо задних боковых стекол (форточек) были изготовлены пластиковые фальш-накладки.

Nissan 200SX одет в очень редкий и эксклюзивный стеклопластиковый обвес Wisteria, придуманный знаменитым японским дрифтером Масато Кавабатой. Машин в таком обвесе, как говорится, «три в мире, две в Сибири»: по некоторым данным, их меньше пяти на всей планете. В комплект обвеса входят передний и задний бамперы, капот, передние сплиттеры и канарды, пороги, задние крылья и задние канарды. Крышку багажника, капот и двери изготовили из карбон-кевлара, карбоновый спойлер – фирмы 326 Power.

Колесные диски на автомобиле производства RAYS. По правилам соревнований, на задней оси используется моношина Linglong размерностью 265/35 R18. Спереди пилоты могут использовать любые шины, и на 200SX чаще всего ставят либо Sailun, либо Valino размерностью 245/40 R18.

Внутри

Заглянем в салон. На первый взгляд, ничего особенного здесь нет – все построено по канонам автомобилей для дрифта. Во многих других подобных машинах можно увидеть ковш Sparco, ремни безопасности OMP, руль OMP Superleggero, карбоновое торпедо, ручник DKLab, кулису переключения передач Samsonas и пенную систему пожаротушения. А вот Chill Out System – это действительно очень необычно. Это небольшая карбоновая коробочка, которая… охлаждает пилота! Система представляет собой некий, можно сказать, холодильник, куда заливается специальная вода с примесью перекиси водорода (чтобы она не цвела). К этому своеобразному холодильнику для эффективной работы подводят свежий воздух, а во время соревнований пилот надевает на себя специальное омологированное нижнее белье, в котором проведены трубочки. Трубки подачи и обратки пилот через быстросъемы подключает к ответной части в салоне. Когда он активирует Chill Out System, по ним начинает циркулировать холодная вода. Артем Лейтис стал первым пилотом в российском дрифте, кто применил такую систему. В прошлом году в его автомобиле использовалось оборудование другой фирмы, а в этом году он установил эту, увидев ее в Формуле 1. Эта компактная и очень легкая, хотя и дорогая система выручает в жаркую погоду: когда на улице +35 градусов, в салоне – под 60. И пилоту в пожаробезопасном нижнем белье, комбинезоне, шлеме и подшлемнике сохранять силы и концентрацию очень непросто.

Железо

Под капотом Nissan 200SX разместился максимально доработанный двигатель 2JZ-GTE. По сути, из родного у него остались только блок цилиндров, головка блока и коленвал. Мотор обзавелся коваными бугелями, шатунами и поршнями. И все это прошло хорошую и очень точную механическую обработку. Само собой, не обошлось без установки твинскрольной турбины Precision 6466, интеркулера Setrab и впускного коллектор Hypertune. Последний тоже довольно необычный: частично он цельнофрезерованный, частично – литой. Выпускная система установлена полностью кастомная: с нуля построены и выпускной коллектор, и титановая выхлопная трасса. Титан используется для снижения веса автомобиля.

Автомобиль подготовлен для работы на спортивном топливе Е85, состоящем на 85% из этанола и 15% – бензина. Омологированный бак с топливной станцией – фирмы Radium. В станции используется один перекачной насос на 250 литров и два основных по 450 литров. Топливная рейка производства той же компании Radium, форсунки – ID1500 Injector Dynamics, а топливный фильтр имеет охлаждение.

Кстати, система охлаждения двигателя здесь тоже довольно своеобразная. Раньше пытались повысить ее эффективность путем установки больших масляных кулеров, но потом Артем и его команда поняли, что бороться надо в первую очередь не с температурой масла, а с температурой воды. Поэтому они взяли у своих партнеров Luzar 110-миллиметровый радиатор для Камаза, отпилили от него одну треть, сварили свои бачки и поставили все это дело для оптимальной развесовки на заднюю ось. И такое решение чудесным образом сказалось на температуре двигателя, потому что вода стала греться меньше, а за ней упала и температура масла. Кстати, по правилам соревнований в системе охлаждения используется именно дистиллированная вода с присадками, а не антифриз, использование которого запрещено.

Ну а если говорить про масло и его охлаждение, то в автомобиле установлена система сухого картера Dailey Engineering, бак Peterson для него и масляный радиатор Setrab.

Для управления всем этим богатством используется ЭБУ Link Fury X, вместо блока предохранителей установлены два PDM фирмы ECU Master. Dashboard и keypad – того же производителя ECU Master.

Замеры на диностенде показали мощность в 910 л.с. и порядка 950 Нм крутящего момента на колесах. Это – самая злая настройка, но на выбор прописаны несколько карт мощности, которые можно менять и регулировать под конкретную трассу и погодные условия.

В Nissan 200SX установлены сцепление OS Giken R3C, 5-ступенчатая секвентальная коробка передач Samsonas, редуктор с быстрозаменяемой парой Winters, стойки Feal Suspension, приводы Wisefab и немного доработанные командой подвески Wisefab.

С помощью партнеров команды фирмы Trialli была разработана новая тормозная система, включая диски и суппорты, являющаяся полным аналогом Wilwood. Центры тормозных дисков ребята выточили на ЧПУ самостоятельно под нужные разболтовку и вылет. На передней оси Nissan 200SX используются 4-поршневые суппорты от Trialli, на задней – сразу по два суппорта на каждое колесо: 4-поршневой – на ручной тормоз и 2-поршневой – на педаль тормоза. В дрифте очень важно, чтобы задняя ось не перетормаживала, поэтому тормоза именно на педали должны быть послабее.

Чемпионат RDS GP проходит обычно на очень скоростных и ходовых трассах. В начале сезона 2025 года Nissan 200SX оказался не совсем к ним готов, поскольку это был его дебют в главном чемпионате страны по дрифту. Подходя к экватору сезона, команда нашла те настройки подвески, которые позволяют этой машине быть конкурентоспособной на быстрых трассах. А значит, все самое интересное у команды еще впереди.