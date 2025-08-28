Эксперт предостерег от покупки подержанных Mitsubishi Lancer

Будучи новыми, эти автомобили пользовались уверенным спросом со стороны россиян. Сейчас «Лансеры» разных годов выпуска остаются востребованным вариантом на вторичном рынке. Однако, есть мнение, что ценителям японского секонд-хенда лучше отказаться от этого варианта.

© Quto.ru

«Неважно, о каком поколении идёт речь — восьмом, девятом или десятом. Проблема одна: из-за спортивного имиджа и влияния культовой версии Evolution такие машины часто приобретают молодые водители, любящие дешёвый тюнинг», — отметил изданию RG.RU автоэксперт Александр Ковалёв.

Подбор такого Mitsubishi, по мнению специалиста, больше напоминает игру «горячая картошка», где новый владелец, как правило, быстро оказывается проигравшим, ведь, помимо прочего, начинающие водители экономят на обслуживании своих автомобилей.

Между тем, выяснилось, в каких регионах России машину можно перепродать быстрее (спойлер: быстрее всего новых владельцев автомобили находят на Северном Кавказе).