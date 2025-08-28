Индия хочет поставлять в Россию авто и запчасти: чем это грозит нашему рынку

Индия намерена расширить экспорт в Россию, в том числе автомобилей, автозапчастей и электроники. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар.

По его словам, приоритетными направлениями для увеличения поставок станут автомобили и комплектующие, строительные материалы, текстиль, модные товары, а также электроника и продукция в сфере IT, включая смартфоны.

Кумар отметил, что несмотря на рост торговли между странами, объемы индийского экспорта в Россию остаются значительно ниже потенциала.

Таким образом, российский рынок может в ближайшие годы получить новые каналы поставок автомобилей и автокомпонентов из Индии, что позволит создать альтернативу китайскому автопрому, на который сегодня приходится более половины от общего объёма на российском рынке.

Индия сегодня является одним из крупнейших автопроизводителей в мире: в стране выпускаются модели брендов Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota Kirloskar, Honda, Renault и ряда других компаний. Эти марки составляют основу внутреннего рынка и могут стать реальными кандидатами для экспорта в Россию, если не возникнет противоречий из-за санкционного давления.