Почему идея о запрете сочетаний букв на номерах авто бесперспективна

Недавно водителя осудили за пропаганду экстремистской организации только за то, что на регистрационном номере у него были буквы А, У, Е. Эта новость даже послужила поводом для запретов номерных знаков с такими сочетаниями букв.

Кроме того, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр также предложил запретить использовать в номерах авто такое сочетание букв, как ВОР. Это что же, теперь с регистрационными знаками на машине, буквенные сочетания на которых могут сложиться в неудачную аббревиатуру, запретят ездить?

Но насколько такие инициативы продуктивны? Напомним всем известный фильм "Чародеи". Там главный герой, которого ведьма выкинула из своей квартиры, оказывается в окружении машин, на которых очень интересные номера: "РВУ", "ТРУ", "ПНУ", "ГНУ", а также "РЖУ", "ЛАЮ", "БИМ", "БОМ", "САМ", "ХАМ". Примечательно, что в те годы, когда снимался фильм, такое сочетание букв на регистрационных знаках было вполне возможно.

У нас тогда использовались почти все буквы русского алфавита, за исключением "Й" "Ё", "Ъ", "Ь" и "Ы". Кстати, буква "Ю" в номере говорила о том, что автомобиль зарегистрирован в Московской области. Обычно с этой буквы номер начинался. Кстати, номер автомобиля первого космонавта Юрия Гагарина был "ЮАГ". В данном случае "ЮА" - это не его инициалы, а обозначение места регистрации машины - Московская область, Звездный городок. Так совпало.

В 1993 году мы присоединились к Венской конвенции 1968 года "О безопасности дорожного движения". И тогда ситуация изменилась. В регистрационных номерах стало возможным использование только букв, которые по своему написанию совпадают с латиницей.

Таким образом, количество таких букв на наших знаках сократилось до 12. Так что после 1993 года только два знака из фильма "Чародеи" имели право на жизнь: "САМ" и "ХАМ". Так что теперь никто не может ни пнуть, ни лаять, ни бимбомить.

Однако в новой жизни возникают новые аббревиатуры, которые, будучи использованы на номерах, кому-то кажутся недопустимыми. Но ведь это просто буквы и ничего более. Кроме того, они присваиваются автомобилям случайным образом. Если компьютеру поставить еще задачу, чтобы он, не дай бог, не выдал бы комбинацию, которая может кого-то оскорбить, задеть, то у нас вообще выборки номеров не останется.

У нас и так возвращают к жизни номера, которые давно утилизированы. Добавляются новые цифры в коды регионов, чтобы нехватки номеров не было. Так что идея о запрете тех или иных сочетаний букв в регистрационном номере автомобиля абсолютно бесперспективна.

Кстати, поясним, осужденный гражданин не просто ездил с такими номерами, буквенное сочетание на которых могло восприниматься неоднозначно. Речь идет об "АУЕ" - "Арестантском уголовном единстве", признанном экстремистским движением и запрещенным в России. Водитель также выложил ролик в социальной сети, где на фоне этих номеров он ярко выступил.

Как объяснил юрист Лев Воропаев, его привлекли к ответственности не за то, что он ездил с такими номерами, а именно за то, что создал акцент в своем ролике на запрещенной в России организации. Иными словами, за пропаганду.

С ним согласен и адвокат Сергей Радько. Автовладелец сам признал свою вину. Дело свелось не к тому, что написано на автомобильном знаке, а к тому, как автомобилист это преподнес в социальных сетях. В общем, дело не в сочетании букв.