Что за Приказ №264 для ГАИ: почему его стоит знать водителям

Одним из ключевых нормативных документов, регулирующих деятельность ГАИ в части взаимодействия с водителями, является Приказ №264.

Об этом пишет портал Autonews, передает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты, данный приказ регламентирует порядок проведения административных процедур, связанных с дорожным движением, а также определяет стандарты работы инспекторов и права водителей.

К таковым относятся процедуры проверки документов и освидетельствования на состояние опьянения: порядок составления протоколов об административных правонарушениях: правила проведения личного досмотра или осмотра транспортного средства; процедуры задержания или изъятия документов: права водителя при общении с сотрудниками полиции.

Для всех российских автолюбителей знание этого документа крайне полезно. В частности, обладание информацией о порядке оформления протоколов и процедур помогает водителям ориентироваться в своих правах при общении с инспекторами ГАИ.

Это способствует более осознанному поведению на дороге и снижает риск неправомерных действий со стороны сотрудников полиции. Также это важно для защиты своих интересов при возможных спорах или судебных разбирательствах, объяснили специалисты.

Кроме этого, знание порядка оформления документов помогает правильно реагировать на ситуации, связанные с административными правонарушениями или проверками, а также помогает своевременно обращаться за юридической помощью в случае необходимости, заключили эксперты.