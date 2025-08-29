GAC предложил хорошую скидку на кроссовер GS4

На кроссовер GAC GS4, который по размерам и концепции часто сравнивают с Toyota RAV4, теперь действует прямая скидка. Размер выгоды для покупателей составляет 150 тысяч рублей. Цена машин прошлого и текущего модельного года идентична и после применения скидки составляет 2 849 000 рублей за каждую.

Комплектация у кроссовера одна. В базовое оснащение входит семидюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с полностью русифицированным меню и большим сенсорным экраном на 10,1 дюйма, которая поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay, пишут «Автоновости дня».

Для комфорта в салоне есть климат-контроль. Безопасность и удобство маневрирования обеспечивают камера кругового обзора и задние парктроники. Также автомобиль имеет полноценный зимний пакет, в который входит подогрев передних сидений, зеркал заднего вида и зоны стеклоочистителей на лобовом стекле.

Отдельно стоит отметить, что GAC GS4 китайской сборки полностью адаптирован для российского рынка. Так, кузов прошёл серьёзные испытания на устойчивость к сквозной коррозии. Тестирование по стандарту NSS960h длилось 960 часов, в течение которых кузов непрерывно находился в камере с распыленным соляным раствором, и успешно его выдержал.

Под капотом у кроссовера находится полуторалитровый бензиновый турбомотор, который выдает 170 лошадиных сил и 250 Ньютон-метров крутящего момента. С ним в паре работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями. На данный момент кроссовер предлагается только с передним приводом, но ожидается, что уже в сентябре в линейке появится и полноприводная версия.