Суд разрешил таможне перепроверять в Сети стоимость иномарок

Верховный суд Республики Татарстан в свежем обзоре судебной практики сделал крайне важные разъяснения: таможенные органы вправе самостоятельно перепроверять стоимость автомобилей, которые граждане ввозят для себя. Подобные правовые позиции актуальны для всей страны.

В данном случае в суд обратилась Владивостокская таможня. Некий гражданин ввез через Морской порт Владивостока корейскую машину. У него на руках были документы, подтверждающие, что автомобиль он купил по очень хорошей цене. Небольшой. Пошлину заплатил, как за недорогую покупку.

Однако у таможенников отчего-то возникли сомнения, что мимо них прошел счастливый человек, которому за границей просто повезло найти недорогую бывшую в употреблении машину. Таможенная служба ради интереса зашла на сайт аукциона, на которой продавался автомобиль. А там было указано, что машина была продана по цене в два раза выше, чем указано в декларации. Поэтому таможня сочла, что человек занизил стоимость авто, чтобы сократить пошлину. Так как хитрость раскрылась, от автовладельца потребовали доплатить.

В суде возник вопрос, вправе ли таможня быть столь недоверчивой к людям и доверчивой к иностранным сайтам? Верховный суд Татарстана высказался однозначно: вправе и должна.

"Судом апелляционной инстанции указано, что таможенный орган определяет стоимость товаров для личного пользования на основании имеющейся в его распоряжении информации о цене на аналогичные товары, - сказано в обзоре. - В качестве информации о стоимости товаров для личного пользования таможенный орган может использовать в том числе сведения, указанные в каталогах и на сайтах иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров, с учетом сведений, представленных физическим лицом".

Если речь не о пошлине, а об утильсборе, то расплачивается последний собственник

Часто таможенники выявляют и машины, за которые недоплатили даже не на первом этапе. Например, ввез человек машину, а перепродал ее по стоимости в несколько раз выше. Это тоже повод для проверки. И придется доплачивать не новому владельцу, а тому, кто такую тачку ввез.

Как говорят юристы, с таможенными пошлинами практически нет проблем. Но есть проблемы с уплатой утилизационного сбора. Например, купил человек машину в Беларуси, въехал в Россию, у него даже чеки с заправок есть. Но таможня посчитает такое авто ввезенным незаконно и потребует оплатить утильсбор. Или человек ввез в Россию несколько авто, подождал год и начал их продавать. Такие действия таможня также может признать способом избежать уплаты утильсбора. Но в этом случае расплачиваться будет последний собственник.