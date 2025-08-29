Водители обвиняют полицию в дипфейках

Хитроумные водители, пойманные за рулем подвыпившими, стали обвинять нейросети в создании видеодоказательств. Якобы за них полицейские выдают сгенерированные искусственным интеллектом кадры. Эксперт считает, что эта «схема» не поможет избежать наказания, а суды отклоняют жалобы.

С марта 2023 года медосвидетельствование могут проводить без понятых. Достаточно фиксировать процесс на видео. После принятия поправок в КоАП водители, которых ловили «под камеру», стали оспаривать постановления о лишении прав. Один из доводов — все записи сгенерировала нейросеть. Daily Storm удалось найти шесть похожих случаев.

Например, 9 мая 2024 года в Кемеровской области сотрудники ДПС остановили мужчину, который очень подозрительно себя вел. В результате его лишили прав. Летом того же года он решил оспорить решение. Помимо прочего, в суде водитель заявил, что на съемке не зафиксирован факт управления машиной, ролик записали с неизвестного прибора, а следовательно, кадры могли нарисовать нейросети.

А в Челябинской области инспекторы поймали одного из водителей 4 января 2025 года. Во время разбирательств мужчина сказал, что просто стоял около машины, а в ролике не видно, кто был за рулем. Он посчитал, что полицейские нарушили его права и не ознакомили со съемкой с места нарушения. Следовательно, в деле могут быть фейковые кадры.

Во всех случаях, которые изучил Daily Storm, оспорить лишение прав и штрафы не удалось. В том числе суд считал опасения по поводу записей с камер надуманными.

«Если люди заявляют, что материалы сгенерированы искусственным интеллектом, то для начала они должны предоставить доказательства. Судья не обладает специальными познаниями. Ему нужен документ, на который можно опираться при вынесении решения», — объясняет криминалист Федерации судебных экспертов Николай Кадыков.

Специалист отметил: дипфейки появились недавно и пока нет методических рекомендаций для выявления нейросетевого фейка. Однако такие подделки подпадают под понятие «монтаж». Если действительно был факт работы ИИ, то судэксперты легко могут его выявить.

«В дипфейках распознается почерк конкретной нейросети. У каждой из них есть свои недостатки, которые можно указать. <...> Также существуют метаданные. В них есть отметки о том, каким устройством и когда было снято видео. Если же это сгенерированный файл, то и информация о нем будет другая», — подытожил эксперт.

