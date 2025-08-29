Как изменилась в РФ ситуация с мототранспортом

Когда-то образ мотоциклиста ассоциировался с рок-н-роллом, протестом и духом свободы. Советские парни, у которых не хватало денег на "Запорожец", пересаживались на "Ижи" и "Уралы". Сегодня всё иначе. Современный российский мотоциклист - это один из участников дорожного движения со своими правами и обязанностями. Мотоциклы стали удобным и доступным видом транспорта, особенно в городских условиях. Он быстро маневрирует, не требует много места на парковке, позволяет экономить время и топливо.

В сезон мотоциклы можно увидеть в каждом дворе, на парковках у офисных центров и даже в правительственных гаражах: глава Минфина РФ Антон Силуанов признавался президенту, что в отпуск в Крым ездил на мотоцикле. До закрытия мотосезона 2025 года осталось совсем немного, а сегодня мы поздравляем любителей свободы, скорости и дороги с Днём рождения мотоцикла - он ежегодно отмечается 29 августа. Посмотрим, как изменился образ человека на мотоцикле за последние годы в нашей стране.

Современный байкер - кто он?

Долгое время мотоциклисты и автомобилисты были главными силами противостояния на дорогах, пока не появились курьеры на мопедах и мотовелосипедах, люди на моноколёсах и самокатчики. По сравнению с ними современный байкер - это экипированный и внимательный водитель, который пользуется возможностями своего транспорта и старается не доставлять проблем другим участникам дорожного движения. В российском мотодвижении состоят, как правило, взрослые, опытные и сознательные водители. И ещё они любят мотоциклы и не прочь прокатиться в эффектной мотоколонне или отправиться в мотопутешествие.

По данным "Автостата", в 2025 году в России зарегистрировано 2,16 миллиона мотоциклов. Ежегодно на дорогах появляются новички в мотоциклетном движении, готовые испытать все преимущества езды на мотоцикле: эйфорию от мощной динамики разгона и адреналин от максимальных скоростей.

Несмотря на положительные изменения в образе мотоциклиста, статистика аварийности напоминает об обратной стороне медали. Прибавить к этому пренебрежение защитной экипировкой и шлемом - и только с начала этого года в России зафиксировано более 2,3 тыс. ДТП (на 4,6% больше, чем за тот же период 2024 года). В этих авариях погибли 244 человека, еще 2 468 получили ранения. При этом в 59,3% ДТП водители мототехники не имели права управления. Согласно отчёту Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, рост количества таких случаев составил 13,6%.

В первой половине 2025 года также был отмечен рост числа погибших и пострадавших пассажиров мотоциклов - на 5,4% и 13,6%, соответственно. Более половины погибших и почти половина раненых пассажиров нарушали правила использования мотошлема. Эти данные подтверждают, что экипировка защищает жизнь не только водителя, но и пассажира.

"Важно обратить внимание на статистику ДТП с участием мототранспорта в Подмосковье, - отметил Марат Сибатулин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. - В 2024 году на территории Подмосковья было зарегистрировано 574 аварии с участием мотоциклистов, в результате которых 63 человека погибли, а 607 получили травмы. С начала мотосезона-2025 произошло 334 ДТП с 330 пострадавшими и 55 погибшими. Чаще всего происходили столкновения встречные, попутные и боковые. Основные причины аварий - превышение скоростного режима, резкие манёвры, проезд мотоциклистов между рядами, а также невнимательность водителей и автомобилей, и мототранспорта. Особенно беспокоит факт, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. В этом году у подростков особой популярностью пользуются питбайки, поэтому призываю родителей не допускать детей к управлению мототранспортом и не покупать детям питбайки, так как это спортинвентарь, не предназначенный для проезда по дорогам общего пользования".

Для двух колёс и двигателя: те же правила, но с добавлениями

Мотоправа категории "А" с 2024 года дают право управлять ещё и снегоходами и квадроциклами (категория "А1"). Водительское удостоверение можно обновить в Госавтоинспекции без дополнительных экзаменов. Для мотоциклистов действуют те же общие правила, что и для всех, но у них есть свои отдельные положения в ПДД. Так, новичкам не понадобится знак "начинающий водитель", как на автомобиле. Обязательное правило для мотоциклистов - езда исключительно со шлемом и только с застёгнутым. Перевозка пассажира допустима, если конструкция мотоцикла это предусматривает. А вот дети младше 12 лет могут ездить только в боковом прицепе, если он есть.

Главное разочарование многих начинающих мотоциклистов: мощный двигатель и имидж байкера не повод превышать скорость. Для мотоциклиста всё как для всех: максимум 110 км/ч на магистрали, 90 км/ч вне населённых пунктов и 60 км/ч в них, 20 км/ч во дворах и жилых зонах. На российских дорогах контроль скорости ведётся с помощью комплексов фотовидеофиксации. Это один из эффективных способов в международной практике снизить аварийность и дисциплинировать водителей.

Комплексы нового поколения используют нейросетевые технологии и могут распознавать 51 вид нарушений ПДД. "Умная" камера отлично определяет виды транспорта, в том числе мотоциклы, их госномера и скорость, с которой они мчатся по трассе. В течение нескольких лет специалисты обучали нейросеть новой функции - фиксации езды на мотоцикле без шлема. Для этого было обработано более 1,5 млн эталонных изображений с камер. Это грубое нарушение правил дорожного движения, которое грозит критическими травмами и летальным исходом водителю мотоцикла, поэтому его распознавание стало в буквальном смысле жизненно важным.

В начале лета функцию по распознаванию езды без шлема на мототранспорте начали внедрять в комплексы фотовидеофиксации Подмосковья. Искусственный интеллект определяет наличие или отсутствие шлема по заданным характерным признакам. За нейросетью фото- и видеоматериалы перепроверяют сотрудники Госавтоинспекции, которые на основе точных снимков уже принимают решение о вынесении штрафа. Кстати, в случае сомнений ситуация трактуется в пользу мотоциклистов.

Проверка безопасности

Езда на мотоцикле, вопреки стереотипам, может быть безопасной, ведь и техника, и дороги, и требования к транспортной безопасности всё время совершенствуются. Напомним базовые правила безопасности для новичков, которые получили права категории "А" в этом сезоне:

Пройдите дополнительное обучение езде на мотоцикле.

Всегда используйте экипировку.

Обязательно проверяйте слепые зоны перед манёврами.

Не делите одну полосу с автомобилем - двигайтесь по своей полосе.

При движении в колонне езжайте группой по 2-3 человека с одинаковой скоростью.

Как и культура вождения автомобилистов, культура мотоциклистов в России тоже постепенно поднимается - не без участия современных средств контроля вроде комплексов фотовидеофиксации. Желаем всем владельцам мотоциклов прекрасного завершения сезона, безопасных поездок и пополнения статистики снижения, а не роста аварийности на дорогах.