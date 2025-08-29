Названы дорогие автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП
Лидером этого года по числу страховых случаев по ОСАГО среди премиальных марок стал Mercedes-Benz. Среди моделей оказались самые популярные у бренда — кроссоверы GLC и GLE, а также E- и C-class. На втором месте расположился BMW и его 5 Series, 3 Series, X3 и X6.
Следом идёт ещё один представитель «большой немецкой тройки» — Audi, чьи седаны A6 и A4, а также кроссоверы Q5 и Q3 регулярно становятся участниками дорожных происшествий. В первой «пятёрке» антирейтинга отметились Lexus с моделями RX и NX и Land Rover.
В рейтинге аварийности по полисам каско на первое место вышла BMW с большими кроссоверами, среди которых X5, X3, X6 и X7. На второй строчке стоит Mercedes-Benz, у которого «отличились» также кроссоверы — GLC, GLE и GLS. Третье место опять у Audi — Q5, Q7 и A6. Также в этот премиальный рейтинг занесены Lexus RX, Porsche Cayenne и Land Rover Range Rover.
Среди люксовых брендов, реже встречающихся в базе страховой компании, в ДТП в этом году попадали Lamborghini Urus, Bentley Continental и Bentayga, электрокар Lotus Eletre, Maserati Levante и Ghibli, а также три модели Alfa Romeo — Giulietta, Giulia и Stelvio.
Страхование таких автомобилей, как подчёркивают в компании, требует индивидуального подхода в силу их технологической сложности и стоимости, что отражается на обслуживании и качестве ремонта после происшествий на дороге.