Зачем опытные водители выходят из машины при остановке ГАИ

Несмотря на то, что подавляющее большинство российских водителей предпочитает оставаться в автомобиле после того, как их остановили дорожные инспекторы, некоторые автолюбители при таких обстоятельствах, наоборот, спешат из неё выйти.

О том, зачем они это делают, рассказали эксперты портала Autonews, передает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, некоторые российские водители действительно выбирают тактику выхода из машины после их остановки сотрудниками ГАИ сразу по ряду причин. Во-первых, таким образом они сразу же пытаются продемонстрировать инспектору, что они твёрдо стоят на ногах, что сразу же снимает вопросы о том, находится ли водитель в состоянии опьянения.

Во-вторых, водители, сразу же выходящие из машины при их остановке, страхуют себя от штрафа за непристёгнутый ремень. Некоторые автолюбители осознают, что они не воспользовались этим устройством только в момент, когда они начинают общаться с инспектором через окно.

В-третьих, такие автомобилисты пытаются снизить вероятность того, что сотрудник ГАИ начнёт приглядываться к тому, что находится в салоне авто. Водитель, стоящий на улице и разговаривающий со стражем порядке, так или иначе будет закрывать ему часть обзора.

Ещё один аргумент таких автолюбителей заключается в том, что при их выходе из машины навстречу инспектору снижается вероятность того, что он заметит какие-либо неисправности на панели приборов, например, неработающую подсветку или, наоборот, горящие индикаторы.

Дополнительной целью выходящих из авто водителей является услужливость. Таким поведением они пытаются проявить показательное уважение и расположение к сотруднику ГАИ, что, по их мнению, должно также вызвать у него снисхождение к возможным нарушениям.

Однако, как отмечают эксперты, приём с выходом из машины при проверке документов может сыграть как в одну, так и в другую сторону. Часть инспекторов, наоборот, решит, что водитель ясно пытается скрыть какую-то важную информацию и может начать изучать авто пристальнее.

Кроме этого, специалисты также отметили, что чаще всего принимать решение выходить из машины при остановке ГАИ именно опытные водители из-за того, что у них в прошлом был опыт, когда такая модель поведения оказалась для них успешной, поэтому они её повторяют.