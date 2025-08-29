Где проще всего найти хорошие подержанные автомобили

"Авто ру Бизнес" определил регионы с наибольшей концентрацией автомобилей, представляющих интерес для перепродажи. В первую тройку вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, а также Республика Татарстан.

Критериями отбора служили автомобили возрастом до 7 лет с пробегом, не превышающим 150 000 км, не более чем тремя владельцами по ПТС, не более одной аварии в истории и суммой ремонта, оцененной не выше 500 000 рублей. В прошлом году подобные машины составляли 19,2% от общего числа предложений, а в период с января по июль текущего года доля "качественного б/у" снизилась на 1,1%, достигнув 18,1%.

В рейтинге регионов по доле привлекательных подержанных авто лидируют Москва и Московская область (22,5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (20%), Татарстан (18,3%), а также Краснодарский (18%) и Ставропольский (17,8%) края.

По словам Сергея Игнатова, руководителя отдела по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру", в регионах с высокой покупательской способностью владельцы чаще обновляют автомобили, отдавая предпочтение новым моделям. Однако из-за ограниченного выбора привычных марок частные продавцы стали реже выставлять машины на продажу, а хорошие варианты уходят очень быстро.

Самые низкие показатели доли выгодных предложений отмечены в Ярославской (12,1%), Курской (12%), Тверской (11,9%) и Псковской (10,9%) областях.

Если расширить параметры поиска до пробега в 200 000 км, возраста до 15 лет, четырех владельцев и двух ДТП, то доля интересных предложений составит около 41% от общего количества.