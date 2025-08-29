В РФ резко выросли продажи запчастей для автомобилей из КНР

Директор по маркетингу информационно-торговой платформы Emex Иларион Демчиков рассказал "Российской газете" о том, что сейчас происходит с рынком запчастей для китайских моделей.

© Российская Газета

Популярность автомобилей из Китая сейчас на стабильном уровне, и вместе с этим возрастает потребность в качественных запчастях для обслуживания и ремонта этих машин.

Только за первое полугодие текущего года продажи комплектующих, произведенных в КНР, выросли почти в два раза. В некоторых регионах РФ на них наблюдается рекордный спрос, например, в Башкирии. С начала года этот показатель вырос примерно на 45%.

Благодаря спросу на китайские автомобили на российском рынке (55% рынка) увеличиваются и объемы импорта комплектующих из КНР - на сумму свыше миллиарда долларов за первое полугодие текущего года. В связи с ростом предложения на рынке, их стоимость к лету снизилась примерно на 8% с начала года.

Ожидается, что в ближайшее время спрос на автозапчасти из КНР продолжит расти параллельно с увеличением парка автомобилей китайского производства в стране. Особенно с учетом скорого появления в России новых марок из Поднебесной, - отметил эксперт.

Ранее автоэксперт Ковалев объяснил "РГ", от каких моделей Toyota нужно держаться подальше.