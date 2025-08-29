В России начались продажи Baic BJ60 из Калининграда

Новый полноразмерный рамный внедорожник добрался до дилерских центров марки на российском рынке. Как обратил внимание Quto.ru, на официальном сайте марки появилась вся информация о новинке, производство которой налажено в калининградской области на заводе «Автотор».

В России начались продажи Baic BJ60 из Калининграда
В движение автомобиль приводит умеренно-гибридная установка на базе 2,0-литрового турбодизеля мощностью 163 силы и 400 Нм и 14-сильного стартер-генератора. В связке с двигателем работают 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод с понижающей передачей. Разгон до 100 км/ч занимает у вездехода 14,4 секунды, а расход топлива равен 8,6 литров на 100 км пути.

По данным производителя, автомобиль имеет дорожный просвет в 215 мм, способен преодолевать броды глубиной до 750 мм, а углы въезда и съезда равны 30 и 24 градусов соответственно.

Россиянам Baic BJ60 предложен в единственной комплектации стоимостью от 5 300 000 рублей. Такие машины оснащаются полностью диодной светотехникой, 10-дюймовой виртуальной приборкой, медиасистемой с тачскрином диагональю 13 дюймов, акустикой Harman Infinity с 12 динамиками, амерами кругового обзора, парктрониками спереди и сзади, трёхзонным климат-контролем, автопарковщиком, подогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ранее Baic анонсировал три новинки для российского рынка.