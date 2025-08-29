Как победить солнечные блики за рулем

Эксперты: движение в тени крупного транспорта снижает риск ослепления солнцем

Низкое солнце утром и вечером может ослепить водителя, создав аварийную ситуацию.

Прямые лучи, идущие параллельно дороге, на несколько секунд лишают обзора, делая движение неконтролируемым, порой не помогает и солнцезащитный козырек, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Первой реакцией водителей становится использование солнцезащитных очков. Однако излишне темные линзы создают обманчивый комфорт, резко снижая видимость в затенненных участках – под деревьями или мостами, где можно не заметить пешехода или препятствие.

Очки должны быть лишь частью комплексной защиты, а не панацеей.

В ГИБДД всегда подчеркивают, что основным элементом безопасности является повышенная концентрация. Специалисты рекомендуют заблаговременно снижать скорость при приближении к опасным участкам и постоянно анализировать дорожную обстановку, вместо того чтобы полагаться только на аксессуары.

Немаловажную роль играет состояние автомобиля. Грязное или покрытое мелкими царапинами лобовое стекло многократно усиливает блики, создавая размытую пелену. Регулярная замена стеклоочистителей и использование качественной омывающей жидкости помогают поддерживать прозрачность.

Правильная посадка водителя – простой, но эффективный прием. Небольшое увеличение высоты сиденья меняет угол обзора, уменьшая прямое воздействие лучей. Если регулировка неудобна, на помощь может прийти козырек кепки (бейстболки).

Кроме того, полезно использовать тактику движения в тени впереди идущего крупного транспорта, что снижает зрительную нагрузку.