От 21 млн рублей: в России началось производство вездеходов "Звезда"

В городе Кстово в Нижегородской области состоялось открытие нового предприятия по изготовлению вездеходной техники под названием "Звезда".

Прежде аналогичные машины производились в Богородске под торговой маркой "Русак". С переездом производственных мощностей было принято решение о ребрендинге.

Первенцем новой модельной гаммы стал пассажирский вездеход "Звезда Т24" с восемью колёсами. Этот автомобиль, рассчитанный на 28 посадочных мест, оптимально подходит для эксплуатации в сложных климатических условиях северных регионов. Его можно использовать как средство сообщения между поселениями, туристический автобус или транспорт для вахтовых бригад.

Вездеход оснащён турбодизельным двигателем ЯМЗ-534 с рабочим объёмом 4,4 литра, механической трансмиссией и системой полного привода 8х8 с возможностью блокировки дифференциалов.

Отличительной чертой "Звезды" является его способность передвигаться по воде, что значительно расширяет область применения. Два топливных бака объёмом 350 литров каждый обеспечивают дальность хода до 1000 километров.

Ориентировочная стоимость "Звезды Т24" начинается от 21 млн рублей, однако окончательная цена будет варьироваться в зависимости от выбранной комплектации и индивидуальных пожеланий клиента.