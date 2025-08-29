Названы российские цены флагманского кроссовера Zeekr 9X

Силовая установка объединяет двухлитровый турбированный двигатель, а также трио электромоторов на базе карбида кремния. Суммарная мощность системы достигает впечатляющих 1401 сила, что позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 3,1 секунды. Такой вариант будет стоить 10 024 000 рублей.

С двумя электромоторами вместо трёх отдача параллельного гибрида составляет 898 л.с. Поэтому разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Кроме того, у этой версии батарея имеет ёмкость 55 вместо 70 кВт·ч, а запас хода на чистом электричестве по циклу CLTC составляет 300 км.

С двухмоторным полным приводом новинку можно приобрести дешевле: в исполнении Max — за 8 536 000, а в версии Ultra — за 8 873 000 рублей. Кроме того, покупателю доступна масса опций: от пяти лидаров и продвинутой акустики до поворотных задних кресел и выдвижных порогов.

