Cordiant представляет зимние шипованные шины Sno-Max 7000

Около 75% всех зимних характеристик обеспечивают шипы. В модели Cordiant Sno-Max 7000 применяется алюминиевый корпус шипа, который надёжно фиксируется жесткой резиновой смесью подканавочного слоя. Создатели модели применили 16-рядную схему ошиповки, чтобы обеспечить максимальный контакт.

Линейка Cordiant Sno-Max 7000 будет включать 21 типоразмер посадочным диаметром от 13 до 17 дюймов. Как уверяет производитель, это современная, технологичная шина, которая подарит уверенность и в самых сложных зимних условиях.

Также обещаны хорошие управляемость и торможение на покрытой льдом поверхности, а также уверенное сцепление, высокая проходимость и внятная курсовая устойчивость на всех типах зимних дорогах, включая снежную колею.

Кстати, под «шинной» маркой Cordiant наладят выпуск свечей зажигания. Как стало известно редакции Quto, до апреля 2023 года изделия выпускались под брендом Bosch.