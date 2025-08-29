Водители удивились предложению сделать платными дороги в Москве

Если государство борется за экологию в городах, то лучше не ограничивать автомобили и нервировать автовладельцев, а обновлять парки чиновников и государственных предприятий, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Введение платы за каждый километр пробега на личном автомобиле могут обсудить в Москве, чтобы разобраться с пробками и помочь экологии, так как технически это уже возможно, заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин изданию «Абзац». По его мнению, такие эксперименты уже показали себя в десятках других городов мира. В то же время, мэр столицы Сергей Собянин признал в интервью «Комсомольской правде», что 70% москвичей пользуются городским транспортом ежедневно, а остальные предпочитают личный автомобиль. Хайцеэр подчеркнул, что на некоторые расстояния лучше поехать на машине, чем на чем-либо еще.

«В Москве транспорт развит неплохо для путешествий по городу, но есть совершенно другие расстояния, где нужен автомобиль, а загнать всех в электробусы и трамваи не получится. К тому же, есть интересные вопросы: а каршеринг — это общественный транспорт или нет? Едешь ты в нем один, но не платишь за парковку и не содержишь его. Не стоит забывать и тот факт, что один проданный автомобиль создает пять рабочих мест и дает деньги в бюджет с налогов, топлива, акцизов и сборов. К тому же, мировая практика доказывает, что никакие меры не заставят человека отказаться от своего личного транспорта, он до последнего захочет им пользоваться», — указал он.

Хайцеэр добавил, что отказ от автомобиля — это удар по психике водителей, поэтому за экологию можно бороться другими способами.

«Для человека свойственна определенная приватность, какое-то желание обладать своим личным пространством — это психологическая потребность. Я бы лучше заменил служебные машины государственных предприятий и чиновников. Это поможет экологии и сделает города нашей страны свежее, потому что сейчас иногда едет какой-нибудь автомобиль ведомственный, а ему лет 15-20. Какой у него тогда экологический класс? Да нет никакого. Вот я бы об этом в первую очередь думал. Один мусоровоз дает углеродного следа как 100 автомобилей, а они заезжают в каждый двор. Лучше создавать экологические модели, чем делать людям платные поездки на личном транспорте», — заключил собеседник НСН.

