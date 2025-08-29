Какие кроссоверы остаются наиболее привлекательными при перепродаже

Анализ цен на вторичном рынке показал, какие из популярных кроссоверов дольше удерживают стоимость и остаются наиболее привлекательными при перепродаже.

© Российская Газета

Выборка от главы "Автостата" Сергея Целикова составлена на основе объема продаж за первые семь месяцев 2025 года. В расчет вошли модели, представленные на рынке не менее 10 лет. Для анализа использовались средние цены снятых с продажи объявлений на крупнейших онлайн-площадках.

Первое место по ликвидности занимает Honda CR-V. Автомобиль 2022 года выпуска в среднем продается за чуть более 3 млн рублей, тогда как версия 2012 года - за 1,69 млн. Таким образом, остаточная стоимость составляет 56%.

На втором месте - Nissan X-Trail: показатель удержания стоимости равен 47% (2,8 млн рублей за автомобиль 2022 года против 1,32 млн за 2012-й).

К числу моделей с близкими результатами (41-44%) относятся Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser Prado, Renault Duster, Hyundai Tucson и Toyota RAV4 - самый популярный кроссовер на вторичном рынке в России.

Менее 40% - у Hyundai Santa Fe, Volkswagen Tiguan и Kia Sorento.

Аутсайдером рейтинга стал BMW X5. За 10 лет условная остаточная стоимость составила лишь 24%. Так, автомобили 2022 года стоят в среднем 9,2 млн рублей, а 2012 года выпуска - 2,2 млн. Потеря за 10 лет составила 7 млн рублей.

Эксперт отмечает, что в премиальном сегменте высокая потеря стоимости объясняется особенностями эксплуатации. Такие автомобили приобретают обеспеченные покупатели, которые часто меняют машины на новые. В результате на вторичный рынок попадают 10-15-летние кроссоверы, требующие в таком возрасте значительных затрат на обслуживание и ремонт, что и снижает их привлекательность.