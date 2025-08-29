Эксперты рассказали, что происходит с ценами на автозапчасти

В России наблюдается заметное снижение цен на автозапчасти, которое приблизило темпы их инфляции к общероссийским показателям, отмечают эксперты.

По итогам семи месяцев 2025 года стоимость ходовых деталей для мелкого ремонта выросла лишь на 7–9% в годовом выражении, при этом с начала года многие позиции даже подешевели.

Как отмечает директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова, большинство автовладельцев могут даже не заметить столь незначительных изменений. Ключевой причиной стабилизации стало укрепление рубля, которое компенсировало растущие логистические издержки для импортных товаров. Дополнительным фактором стал широкий ассортимент брендов, появившийся на рынке после 2022 года.

Масштабный анализ оптового рынка Москвы и Санкт-Петербурга, проведенный Союзом автосервисов, выявил прямое падение цен на запчасти.

По словам эксперта Ильи Плисова, на 33-й неделе года среднее снижение по 375 тысячам артикулов составило 11% год к году. Исключением стали ветровые стекла, подорожавшие на 43% на фоне их исчезновения с рынка перед введением обязательной маркировки («Честный знак»). При этом краткосрочная месячная динамика цен оказалась близка к нулю.

Несмотря на позитивную тенденцию, сохраняется косвенное свидетельство роста цен на автокомпоненты: средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие 2025 года выросла на 16,6%. Как сообщают «Известия», это коррелирует с удорожанием ремонта европейских автомобилей на 25–35%.