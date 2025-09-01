Эксперт рассказала о ключевых преимуществах системы ЭРА-ГЛОНАСС

Как пояснила Лидия Мигаль, система ЭРА-ГЛОНАСС использует терминал, устанавливаемый в автомобиле и оснащенный модулем навигации ГЛОНАСС/GPS, датчиками удара и встроенной SIM-картой, для автоматического определения факта аварии и передачи информации о ДТП в службу спасения.

© runews24.ru

При серьезном столкновении или резком замедлении транспортного средства устройство самостоятельно определяет факт аварии и связывается с оператором системы, передавая точные координаты автомобиля, время происшествия, направление движения до аварии, данные о срабатывании подушек безопасности и идентификационные данные автомобиля, что позволяет существенно сократить время прибытия помощи к пострадавшим.

В интервью изданию Южный Федеральный, Лидия Мигаль подчеркнула, что система ЭРА-ГЛОНАСС позволяет максимально сократить время между ДТП и прибытием спасателей, что имеет решающее значение для жизни и здоровья пострадавших, особенно в тех случаях, когда водитель находится без сознания или не имеет возможности самостоятельно позвонить в экстренные службы.

Эксперт также отметила дополнительные преимущества системы ЭРА-ГЛОНАСС, такие как оперативность передачи сигнала в дежурную службу, точность определения местоположения автомобиля, автоматизация процесса вызова помощи и возможность использования системы для вызова экстренных служб не только при ДТП, но и при других чрезвычайных ситуациях на дороге.

Напомним, ранее стало известно, что цифровизация сельхозземель на основе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» стартует в Костромской области в 2025 году.

Читайте далее: Как потерпевшему в ДТП взыскать страховое возмещение или прямое возмещение убытков по ОСАГО.