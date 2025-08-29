В России заявили о готовности помочь китайскому автопрому

Российский посол в Китае Игорь Моргулов сообщил, что наша страна открыта для новых проектов по совместному производству автомобилей. Он также напомнил, что для новых инвесторов создаются максимально комфортные условия со стороны государства.

© Quto.ru

Одним из ярких примеров промышленной кооперации политик назвал площадку Great Wall Motors в Тульской области. По его словам, сегодня сборочная площадка уступает по объёму выпуска только Волжскому автозаводу.

«Россия открыта для новых проектов с Китаем по совместному производству автомобилей. Мы открыты для новых проектов в этой сфере, для поддержки которых в нашей стране создаются необходимые регуляторные инструменты», — подчеркнул Моргулов.

Ранее Минпромторг РФ изменил правила для российских автозаводов. В министерстве промышленности и торговли России утвердили обновлённые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. По мнению экспертов, нововведения позволят упростить локализацию китайских автомобилей на территории нашей страны, однако в чём именно заключается их суть, не уточняется.