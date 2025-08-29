В России заявили о готовности помочь китайскому автопрому
Российский посол в Китае Игорь Моргулов сообщил, что наша страна открыта для новых проектов по совместному производству автомобилей. Он также напомнил, что для новых инвесторов создаются максимально комфортные условия со стороны государства.
Одним из ярких примеров промышленной кооперации политик назвал площадку Great Wall Motors в Тульской области. По его словам, сегодня сборочная площадка уступает по объёму выпуска только Волжскому автозаводу.
«Россия открыта для новых проектов с Китаем по совместному производству автомобилей. Мы открыты для новых проектов в этой сфере, для поддержки которых в нашей стране создаются необходимые регуляторные инструменты», — подчеркнул Моргулов.
Ранее Минпромторг РФ изменил правила для российских автозаводов. В министерстве промышленности и торговли России утвердили обновлённые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. По мнению экспертов, нововведения позволят упростить локализацию китайских автомобилей на территории нашей страны, однако в чём именно заключается их суть, не уточняется.