Кроссовера Lada Azimut сняли на фото в Тольятти во время тестов

Неподалёку от АвтоВАЗа был замечен так называемый мул кроссовера Lada Azimut. Фото опубликовал канал RCI.

© Российская Газета

Мулами называют агрегатоносители: с виду - почти серийная модель, но под кузовом - доработанная платформа и различные узлы. Почему "Азимут" замаскировали под Lada Vesta - понятно: в основе перспективного кроссовера лежит доработанное шасси "Весты".

У прототипа на фото колёса буквально вываливаются из колёсных арок по причине того, что у Lada Azimut, как минимум, будет шире колея. Также у "псевдоВесты" заметно больше клиренс: из ТТХ кроссовера известно, что дорожный просвет составляет 208 мм.

Габариты Lada Azimut: 4416 х 1838 х 1607 мм, размер колёсной базы - 2675 мм. Для сравнения, Lada Vesta SW Cross: 4445 х 1785 х 1522 мм, база - 2635 мм.

Таким образом, у "Азимута" при меньше длине кузова будет больше места в салоне за счёт увеличенной на 40 мм колёсной базы и ширины.

Известно, что Lada Azimut получит атмосферные двигатели 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с., в будущем ожидается покупной турбомотор 1,5 литра на 150 л.с., агрегатированный классическим гидроавтоматом.

Серийное производство Lada Azimut планируют запустить в первой половине 2025 года. Подготовка завода к выпуску кроссовера уже осуществляется.