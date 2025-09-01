На белорусском заводе скоро запустят производство Geely Xingyuan

Белорусский автопроизводитель Belgee готовится развернуть на своих предприятиях производство трех новых моделей легковых машин. Это будут электромобиль Geely Xingyuan, гибрид Belgee X80 и газовая версия седана Belgee S50. Но главным анонсом стал именно Geely Xingyuan, который в 2023 году завоевал в Китае огромную популярность.

Только с января по конец июля в КНР было продано 249,2 тысячи единиц этого компактного хэтчбека. В комплектацию автомобиля входит медиасистема с 14,6-дюймовым экраном и цифровой панелью приборов на 8,8 дюйма. Сиденья обиты экокожей. Габариты автомобиля составляют 4135х1805х1570 мм с колесной базой 2650 мм.

Электромобили захватывают все большую долю рынка в Китае.

