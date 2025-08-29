Эксперт оценил вероятность нашествия «казахстанских Li»

Эксперт Забелин: в РФ не смогут появиться кроссоверы Lixiang из Казахстана. В Казахстане стартуют действительно официальные продажи автомобилей Lixiang: локальным партнёром компании Li Auto выступит известная компания Allur. Поэтому сразу появились комментарии, будто Россию ждёт нашествие кроссоверов, которые будут ввозиться из соседней страны.

«Кроссоверы марки Lixiang разрешено ввозить только напрямую на территорию России. Из Казахстана, Белоруссии, Киргизии или Армении завезти такие автомобили нельзя, так как они являются последовательными гибридами», — рассказал редакции Quto Евгений Забелин, глава компании E.N. CARS, что занимается поставками автомобилей из Китая.

Напомним, что таможенным оформлением последовательных гибридов, согласно действующему законодательству, может заниматься только российская таможня. Поэтому россиянам не грозит нашествие «казахстанских Li»: чтобы купить вседорожник этой марки, клиентам придётся пользоваться прежними каналами поставок.

Также напомним: в РФ сейчас реализована «прокси-схема», когда концерн Sinomach Auto (а, точнее, российское ООО «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)») называет себя официальным импортёром гибридных кроссоверов марки Lixiang на рынок РФ. Но, как выяснила редакция Quto, эти поставки нельзя считать официальными.