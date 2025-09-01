Что вы точно не знали о лимузине из «Уэнсдэй»

«Уэнсдэй» от Netflix — это не только хит, который приковал зрителей к экранам благодаря героине Дженны Ортеги, но и из-за возвращения к странной, мрачной и готической эстетике семейки Аддамс, где важное место занимают их причудливые машины.

© Carakoom

Особое внимание в сериале получил классический лимузин — Pontiac 1938 года.

Длинный чёрный лимузин, который в первой серии подвозит Уэнсдэй и Мортишу к Академии Невермор, сразу задал тон мрачному стилю Аддамсов. На первый взгляд это действительно напоминает довоенный Pontiac 1938 года. Но на самом деле всё оказалось куда интереснее.

С выходом первой части второго сезона машина снова вернулась на экран. С плавными крыльями, вытянутым силуэтом, высокой хромированной решёткой радиатора и пропорциями в духе конца 1930-х, автомобиль выглядит как аутентичный Pontiac Silver Streak или Tour Custom Limousine.

Но действительно ли это Pontiac, за рулём которого сидит дворецкий Ларч?

На самом деле «Pontiac 1938 года» в «Уэнсдэй» был построен на шасси... Mercedes-Benz G-класса.

Продакшн-дизайнер Марк Скратон переработал дизайн машины специально для съёмок. Все элементы кузова сделали съёмными — двери, крыша, сиденья, стёкла должны были демонтироваться за считанные минуты для съёмок с разных ракурсов.

Для создания автомобиля пригласили румынскую компанию, занимающуюся постройкой киношных машин, а за весь процесс отвечал инженер Александру Титус Ипате.

В итоге получилась убедительная иллюзия: машина выглядит так, словно её достали из забытого гаража старого поместья, идеально подходя к мрачной атмосфере шоу.

Но под «готическим» обликом скрывался вовсе не капризный и хрупкий довоенный Pontiac, а надёжный и современный внедорожник Mercedes G-класса, способный без проблем выдержать съёмочный процесс.

Его рама обеспечила высокий дорожный просвет, отчего автомобиль стоит выше любого другого довоенного лимузина, а современные колёса и шины выглядят более «живыми», чем того требовал бы стиль эпохи. Шасси «Гелендвагена» добавило полный привод, внедорожную подвеску и выносливость — качества, столь необходимые на суровых дорогах Румынии.

Что касается силовой установки, точной информации нет. По неподтверждённым сведениям, кузов Pontiac установили на раму G-класса 1980-х годов, якобы с 2,2-литровым бензиновым двигателем. Но такого мотора у G-класса никогда не было.

Некоторые даже «придумали» несуществующий Mercedes-Benz Puch 220, но и это не соответствует действительности. Логичнее всего предположить, что сериалу достался куда более подходящий 4,0-литровый V8 — либо от G 500, либо от G 63.

Выбор Pontiac в качестве прообраза тоже не случаен. В 1930-е годы это был бренд среднего уровня в семье General Motors — не столь престижный, как Cadillac, но достойный внимания.

Pontiac образца 1938 года отличался плавными линиями и деталями в стиле ар-деко, прежде всего знаменитой хромированной фигуркой на капоте. Такой дизайн идеально вписался в эстетику «Семейки Аддамс»: автомобиль выглядит американским и винтажным, но не ассоциируется напрямую с какой-то одной знаковой моделью.

Примечательно, что 1938-й — год постройки машины — совпадает с дебютом первых комиксов Чарльза Аддамса в журнале The New Yorker. Автомобиль словно создан быть двусмысленным: он напоминает что-то знакомое, но ускользает от точного узнавания.

И это роднит его с самими Аддамсами — персонажами слегка странными, чуть зловещими и всегда выходящими за рамки привычного.

Есть и символическая составляющая. Машина — гибрид старого и нового. Кузов Pontiac воплощает традицию, историю и готическое прошлое. Современная рама Mercedes олицетворяет функциональность, выживание и адаптацию. Ровно то, что и сама «Семейка Аддамс»: застывшая между двумя мирами, но при этом уверенно существующая в своём собственном.

Кстати, обратите внимание на номерной знак автомобиля «ADD4M5» — стилизованное написание фамилии Addams. А надпись «New Jersey» отсылает к родине создателя семейки, Чарльза Аддамса, который родился и вырос там.

Это не первый случай, когда семья Аддамс оказывается связана с необычными автомобилями. В оригинальном телесериале 1960-х годов Гомес ездил на Packard V12 1936 года — роскошном раритете, отражавшем аристократические корни семьи и их вкус к эксцентричному.

Более поздние адаптации чаще обращались к катафалкам, лимузинам и массивным седанам, каждый из которых подчёркивал мрачную эстетику семейства.