Готовь сани летом: что для зимы стоит купить уже сейчас

Русская пословица «готовь сани летом» в автомобильном мире работает на все 100%. Большинство водителей вспоминает о зимних расходниках только с первым снегом — в итоге в магазинах пустые полки, а цены резко «взлетают». Но есть компоненты, которые выгодно приобрести заранее, в конце лета или начале осени, когда спрос минимален.

1. Зимние шины

Плюс покупки сейчас: в продаже уже появляются партии 2025 года выпуска. Цена стабильна, выбор широкий — можно спокойно подобрать нужный размер и тип (шипы или «липучка»). Подводный камень: ближе к октябрю-ноябрю многие размеры будут «в дефиците», а оставшиеся шины заметно подорожают.

2. Аккумулятор

Зимой именно аккумулятор чаще всего подводит водителей. Холод снижает его ёмкость на 20−30%, и старый АКБ может «сдаться» в самый неподходящий момент. Летом и в начале осеницены ниже, ассортимент еще высокий широкий. Совет: если аккумулятору больше 4−5 лет — не дожидайтесь морозов, замените заранее.

3. Тосол / антифриз

Летом в магазинах много охлаждающих жидкостей, и цены заметно ниже, чем в сезон. Осенью, ближе к холодам, растёт спрос, а некоторые бренды пропадают с прилавков. Лучше заранее проверить уровень и состояние антифриза, и при необходимости заменить.

4. Резиновые коврики и подкрылки

Зимой тканевые коврики превращаются в источник грязи и влаги в салоне. Резиновые коврики и дополнительные подкрылки (локеры) лучше купить летом — ассортимент больше, а зимой популярные модели просто разбирают.

5. Щётки стеклоочистителя

Летом многие забывают о «дворниках», но именно зимой они работают в самых тяжёлых условиях — снег, лёд, грязь. Сейчас можно спокойно выбрать качественные зимние щётки с резиновым кожухом, чтобы они не обмерзали.

6. Незамерзающая жидкость

Пока тепло — спроса нет, а цена минимальна. С наступлением холодов «незамерзайка» дорожает в 2−3 раза, а качество нередко падает (часто подделки).

Если подойти с умом, то к зиме можно подготовиться так, чтобы и кошелёк сохранить, и автомобиль держать в идеальном состоянии. Минимальный список для покупки уже сейчас: - комплект зимних шин, - аккумулятор (если старый), - антифриз, - коврики и подкрылки, - зимние щётки, - незамерзайка.

Готовь сани летом — и тогда зима не станет сюрпризом.