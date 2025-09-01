Заменит ли россиянам китайский автомобильный люкс западный?

Компания из КНР Zeekr представила люксовый флагманский кроссовер 9X, сообщило издание CarNewsChina. Автомобиль может появиться в России осенью. Его уже назвали самым большим и мощным: длина — более пяти метров, он имеет три ряда сидений и гибридную установку. Причем кресла второго ряда разворачиваются, машина начинена пневмоподвеской и продвинутой электроникой. Разгон до сотни за три секунды.

Цена в Китае — от 5,5 млн рублей. В России кроссовер будет продаваться существенно дороже — цифру смело можно умножать на два.

Бизнес ФМ решила спросить у российских бизнесменов, пересели ли они на китайские автомобили и качественная ли это замена западным автомобилям класса «люкс» и «премиум».

Президент компании «Турком» Олег Белотелов:

«Я решил попробовать на теплый период времени — на весну, на лето — Tank, который все рекламируют. Это ужасная машина, она ест очень много бензина, она постоянно ломалась. Это был чистый эксперимент. Я избавился от китайского автомобиля Tank. Является ли это китайским люксом, я не знаю, по цене вроде бы является. Собственно говоря, избавился с большим удовольствием, конечно же, не заменил [западные бренды]. В последнее время официальные источники Российской Федерации, статистика автосалонов, статистика дилеров свидетельствуют: китайских машин продается все меньше, особенно в люксовом сегменте, ко внедорожникам очень много нареканий и на металл, и на двигатель. Мое мнение однозначно: китайские автомашины — что вообще, что в сегменте люксовых внедорожников — никогда не заменят западные. Но мы к западным относим и японские, и корейские. Я смог на Tank проездить только четыре месяца. День, когда я его продал, был праздником. Я даже закатил вечеринку. Я вернулся на BMW X3. Он намного меньше, чем Tank, но он намного приятней».

***

Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов:

«Буквально вчера приезжал ко мне один партнер из Белоруссии на китайском автолюксе. Я, естественно, задал вопрос: что и как? Он говорит: 40 тысяч — все нормально. Но у них эта машина стоит 4 млн, а у нас 7 млн. Европейский автолюкс начинается от 10 млн на сегодняшний день. Переезжать в Белоруссию вроде не собираюсь. Но, естественно, встречаешь партнеров, которые сели на эти машины, средний класс у них по надежности, мягко говоря, сильно отстает. У нас в автопарке есть несколько китайских грузовых машин. Это почти как наши «Газели». Из-за того, что нет европейского автолюкса, выбора нет. Хотят купить хорошую машину — покупают китайцев. Они купили несколько машин среднего класса, в сервисе бывают очень часто, и это стоит очень дорого. Я езжу на Land Rover, у меня пробег — 550 тысяч, ни одного ремонта, делаю профилактику. Была единственная ситуация, когда меня потащили на эвакуаторе после того, как я послужил тормозом для другой машины, отремонтировал, и после этого она продолжает ездить 14 лет. Если бы были доступны нормальные европейские машины с нормальным сервисом, наверное, я предпочел бы европейца».

***

Гендиректор агентства «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков:

«Я езжу на китайце, но я не знаю, он относится к автолюксу или нет. Это условный премиум, но не люкс. Есть одна проблема: я на современных западных не ездил, поэтому я не могу сравнить. У меня 2024 года, но я не понимаю, какой будет западная 2024 года. Меня все более чем устраивает: опции, внутренняя начинка. Голосовые команды не всегда корректно распознает. На самом деле, жалоба избалованная. Все хорошо, но голосовые команды плохо распознает — подбешивает. Качественно, все комфортно. Какой-нибудь Lixiang — по 10 млн, считается получше. У меня сосед ездит на ней уже года полтора, доволен, менять не планирует. Купил жене в подарок — гоняет, нормально все. Хотя он любитель как раз японских машин, и европейские у него были. И денег у него достаточно для того, чтобы поменять в любой момент, если захочет».

Ранее сообщалось, что за последние 12 месяцев количество желающих избавиться от китайских премиальных автомобилей выросло втрое, при этом средняя стоимость таких машин упала с 5 млн до 4,5 млн рублей. Об этом сообщал портал Auto.ru. Однако эксперты считают, что в этом нет ничего удивительного: средний срок эксплуатации автомобиля премиум-класса одним владельцем — 2,5-3 года, а поскольку экспансия китайского автопрома в Россию началась три года назад, пришла пора менять автомобиль.