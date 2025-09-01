Эксперт назвала автозапчасти, которые выгодно приобрести прямо сейчас

Как отметила редакции Quto директор по сервису компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова, есть «зимние» компоненты, которые выгодно приобрести заранее, в конце лета или начале осени, когда спрос минимален. А с первым снегом ассортимент станет меньше, а цены — выше.

© Quto.ru

Как отметила собеседник редакции, ближайшие недели — идеальное время, чтобы обратить внимание минимум на шесть позиций: зимние шины, аккумуляторы, антифриз, салонные коврики, зимние щётки стеклоочистителя и незамерзающую жидкость.

Так что, как уточняет эксперт Трушкова, русская пословица «готовь сани летом» для автомобилистов работает на все 100%. Тем более сейчас, когда многие водители надеются на затяжную осень, которая позволит отложить важные покупки на максимально долгий срок.

В свою очередь, эксперты Quto составили чек-лист безопасности водителя этой осенью. Многие малыши впервые отправятся по маршруту «дом — школа — дом», а значит, опасностей и для них, и для автомобилистов становится больше.