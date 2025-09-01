Когда водителям придется делить дорогу с роботами?

Эксперт «За рулем»: Роботов-доставщиков легализуют а России

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Станут ли роботы-доставщики полноценными участниками дорожного движения?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Станут, если их применение в дальнейшем окажется экономически целесообразным. Пока что Яндекс направил в Минэкономразвития проект экспериментального правового режима для роботов‑доставщиков.

Предлагается признать их участниками движения, но без статуса транспортных средств, разрешить ездить по обочинам или правому краю дорог, тротуарам и велодорожкам. Ограничения скорости: 25 км/ч на дорогах, 10 км/ч на тротуарах. Ввести обязательные номера и страховать на случай ДТП – то есть участие роботов в ДТП ожидаемо.

Автомобилистов и пешеходов такая перспектива вряд ли радует: достаточно проблем создают самокаты и доставщики на электровелосипедах.