Когда водителям придется делить дорогу с роботами?
Эксперт «За рулем»: Роботов-доставщиков легализуют а России
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Станут ли роботы-доставщики полноценными участниками дорожного движения?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Станут, если их применение в дальнейшем окажется экономически целесообразным. Пока что Яндекс направил в Минэкономразвития проект экспериментального правового режима для роботов‑доставщиков.
Предлагается признать их участниками движения, но без статуса транспортных средств, разрешить ездить по обочинам или правому краю дорог, тротуарам и велодорожкам. Ограничения скорости: 25 км/ч на дорогах, 10 км/ч на тротуарах. Ввести обязательные номера и страховать на случай ДТП – то есть участие роботов в ДТП ожидаемо.
Автомобилистов и пешеходов такая перспектива вряд ли радует: достаточно проблем создают самокаты и доставщики на электровелосипедах.