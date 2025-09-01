Появились первые изображения нового седана Nissan Teana

Dongfeng Nissan представил обновленный седан Nissan Teana Plus

Совместное предприятие Dongfeng Nissan сегодня представило официальные фотографии обновленного седана Nissan Teana, который получил название Nissan Teana Plus.

Модель выйдет на рынок в четвертом квартале 2025 года, а цены будут объявлены ближе к этому сроку.

Обновленный автомобиль отличается новой передней частью, где появилась стильная светодиодная полоса между фарами, что позволило увеличить длину модели на 14 мм – до 4920 мм, в то время как другие размеры остались без изменений.

Хотя изображений салона не предоставлено, вероятно, он будет доступен в двухцветном варианте. Диаметр колесных дисков составит 17 или 19 дюймов.

Кроме того, ожидается обновленная медиасистема и возможные другие доработки. Однако в техническом плане изменений нет: автомобиль по-прежнему будет оснащаться 2,0-литровым турбомотором в сочетании с вариатором, имитирующим 8-ступенчатую коробку передач.