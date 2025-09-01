Хороший заменитель «Лады»: владельцы про кроссовер Changan Alsvin

Changan Alsvin выступает в одном классе с такими народными любимцами, как Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. Его длина составляет 4390 мм, колёсная база — 2535 мм. Интересно, что у «Весты» при плюс-минус сопоставимой длине расстояние между осями больше на 100 мм. С точки зрения конструкции «китаец» представляет собой идеал консервативных потребителей: двигатель атмосферный 1,5-литровый мощностью 98 л. с., задняя подвеска полузависимая с барабанными тормозами. Необычное решение — пятиступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями. Об эксплуатации этого незамысловатого седана поведали пользователи на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

Виталий. К убеждён, что Changan Alsvin ощущается примерно в пять раз круче отечественных седанов при том, что стоит не сильно дороже.

«У Alsvin всего две комплектации: обычная и расширенная с дополнительной камерой на правом зеркале и люком в крыше. Из двух вариантов выбрать проще, но если нужна гибкость в выборе параметров, то это наоборот может огорчить. Камера заднего вида и парктроник помогают при парковке. Дополнительная камера в нижней части правого зеркала оказалась неожиданно полезной. Она позволяет точнее понять сколько справа места, например, до бордюра или вписывается ли машина в узкий проезд.

Автоматическая коробка передач работает плавно, переключает вовремя и без рывков. Есть режим Sport и режим ручного переключения передач. Круиз-контроль обязательно пригодится при выезде за город. Функция «Старт/Стоп» работает как ожидается: двигатель отключается на светофоре и включается когда отпускаешь педаль тормоза. Небольшой люк в крыше закрывается изнутри шторкой. Панель приборов выглядит лаконично, стильно и современно. Салон удобный и сравнительно просторный. У водителя и пассажиров есть место, куда положить бутылку с водой, телефон или ещё какие-то мелочи. Единственное нарекание — это не самый понятный перевод на русский язык интерфейса в планшете-магнитоле. Из функций пока освоил только музыку по bluetooth с телефона, работает отлично. В целом Alsvin кажется отличной заменой Рио».

© Changan

Пользователь с ником «Простой водитель каршеринга» описал общение с арендованным седаном так: «Начнём с достоинств. Знаете, что впечатляет в отличии от всех остальных китайских повозок (проверьте, если не верите!). Я могу сдвинуть переднее пассажирское кресло до предела вперёд, и там все ещё останется место для ног! По нынешним временам настоящее волшебство, уверяю.

На Багратиона разогнался с 0 до 100 за 10.35 секунд — прилично для такого малыша. Двигатель? Он не покорит гоночных трасс, но своё дело знает. Разгон с 0 до 100 за 10,3 секунды — как с куста. Это на полсекунды быстрее, чем Chery Tiggo 4. А коробка передач? Что ж, она на месте, выполняет свои обязанности. Порой плавно, порой не очень. Держит в напряжении!

Теперь о недостатках. Внешний вид? Скажем так, он не привлечёт взглядов, разве что вы во что-нибудь врежетесь. А технологии? Будто кто-то нашел машину времени и привез новинки из прошлого. Но к чему современные приборы, когда у вас есть руль, не так ли?

Ходовые качества? Сносные, пожалуй. Не ковер-самолет, но и не телега. Где-то посередине, как остывшая каша.

В целом, я бы оценил этот автомобиль на твердую четвёрку по пятибалльной шкале. Почему? Потому что у него есть четыре колеса, и он движется! Чего еще желать? Достоинства: - Это автомобиль - У него есть двигатель - В нём можно сидеть Недостатки: - Приборная панель из 2008 - Девчонки не будут провожать вас взглядом - Автомобиль выпускается уже 6 лет без рестайлинга».

© Changan

Антонов Михаил Дмитриевич подробно расписал свои впечатления, из которых мы взяли некоторые тезисы:

Расход топлива. Машина экономична всегда, в любых условиях, на любых скоростях. Город — факт до 7,5 л/100 км, трасса — зависит от трассы :-) Но на скорости 170 км/час она кушает около 8 литров на сотню, что на самом деле просто фантастика. Я говорю о том, что машина во-первых, МОЖЕТ ехать на круизе 170 км/час длительное время, она держится за дорогу, она не горит, она сохраняет рулёжку (чанган CS35 таскает от любой фуры уже свыше 130, Хавал М6 на такой скорости не убирается даже в 14 литров, а мазда CX-7 — свыше 20 литров). Динамика. Я ожидал намного меньше от 98 сил нетурбированной полторашки. Нет, она не поедет на 150 сил, нет, она не позволит обгонять за 5 секунд фуру, нет, у неё неидеальное дозирование газа — там вообще газ надимать в пол бессмысленно, в пол-педали она едет лучше, чем в пол. Но если понять, как она едет — это точно лучше любой гранты и весты, честно. Приспособленность к плохой дороге. И это было удивлением. Машина по ТТХ низкая, но это не мешает на низкой скорости ехать по очень плохим дорогам наравне с логанами или вестами кросс. Главное — медленно. Поскольку второй подпункт — машина очень мягкая и комфортная. Да, и валкая тоже — но это отдельно. Машина может ехать по кривым рельсам, по кривым заплаткам, колее, стыкам не замечая всего этого. Она не боится колеи — малые колёса (отдельный бонус — дешёвая резина), не боится трещин, щелей и заплаток — энергоёмкость подвески потрясающая, тут кроме логана/дастера просто не с кем сравнивать. Если до условной дачи можно доехать на логанне или сандеро — то на алсвине тоже можно. Но местами сильно медленнее — нужно беречь передний бампер. Впрочем, арки позволяют поставить шины немного больше, и если это важно — то это поможет. Трасса. Она может по трассе. Серьёзно. Абсолютно. Если у меня будет выбор на чём поехать по трассе — рио, солярис, поло, логан, алсвин — я выберу алсвин. И проголосовал за него своими деньгами. Он может. Он может ехать до 170 км/час, сохраняя траекторию. Он может на такой скорости проехать 400 км между АЗС (кто знает количество АЗС на М12 — поймут). Никогда ни одна гранта не разгонится до такой скорости, а рио/солярис теряют управляемость ещё до 150 км/час. Веста, впрочем, тоже может — она реально может ехать 170 км/час. Но она дороже, и брать стоит машины довоенного времени — они надёжнее. Багажник. Тут был сюрприз — багажник на этой крошке оказался больше ожидаемого — там больше места, чем в рио/солярис, и уж тем более, чем в калине. В весте — сопоставимо, в логане субъективно багажник ещё больше. И дело не в цифрах в литрах — дело в том, что туда реально положить. Салон. Тут вообще фантастическое заявление — там места больше, что спереди, что сзади чем в рио и солярисе. Я не знаю, как — там комфортнее и просторнее. Уже, чем в весте (и это сильно заметно). Но вчетвером это очень комфортно и удобно.

© Changan

Минусы:

1. Маловат бензобак. Фактически, от включения «лампы» до первого щелчка на АЗС влазит всего 33 литра. Да, он экономичный, но пробег по скоростной трассе между АЗС невысок.

2. Шум. Шуметь будут колёса. Сначала шумка арок, потом замена резины китайской на что-то приличное, потом осознание, что это не поможет — на кордиантах и с зашумленными арками сильно тише, но всё равно шумно.

3. Бензин придётся лить 95й. Не верьте басням, не верьте тем, кто говорит, что можно 92й. Нельзя. Только 95й. На 92 отчётливо подёргивание мотора на хх, при нажатии газа — детонации. Это долго не продержится, примите как данность — если машина своя и не на 1 год — только 95й бензин. Да и расход на нём ниже.

4. Коробка переключает передачи ощутимо. Сразу уточню — она не пинается, но вы точно всегда будете знать, на какой вы передаче, несмотря на отсутствие соответствующей индикации на приборке. После 5 км движения это скрадывается, но не уходит полностью. Да, машина бережёт коробку, но ощущается.

© Changan

Опции обогрева. В этой машине не греется ничего, кроме зеркал и заднего стекла. Факт. И если вы не мыслите без этих опций автомобиль — это не ваш выбор точно. Но всё же напишу пару важных вещей — на кожаных сиденьях в местах контакта попы и спины — ткань (специально), а салон прогревается очень быстро. Собственной, столь быстрого прогрева двигателя на машине я не встречал никогда и нигде — у меня очень много разных машин было и есть — но тут реально в —20 ехать после 3 минут прогрева — уже 1 деление тепла, и печка дует теплом. И да, для меня лично это не критерий — я сам не пользуюсь обогревами сидений на других своих машинах — я включая прогрев за 5-7 минут до выхода, и мне неважно, греется ли сиденье. Но это сугубо личное мнение, и для тех, кому это важно... только упоминание, что комплект обогрева сидений стоит 12 т.р. И это важно запомнить до вывода. Оцинковка. Её тут нет. Сейчас, в 2025 году оцинковку стали предлагать массово, и это стало важно. Да, если повредить окраску, её сразу надо подкрасить, иначе будет ржавое пятно. Но это уже не те машины, которые гниют за год — моя 2023 года в 2025 году ржавчины не имеет, несмотря на свой пробег в 25 т. км на сегодня. Но всё определяет цена — самый доступный оцинкованный хавал джолион — но он стоит других денег, это дорого! Как и М6. И не только дорого купить — дорого содержать, владеть. Другие расходы топлива».