Как пользоваться кондиционером в авто, чтобы не нарваться на дорогой ремонт

Как часто необходимо включать систему, с какой периодичностью менять фильтры и проводить обслуживание? Одна из наиболее распространенных ошибок при использовании кондиционера - подача холодного воздуха прямо на лобовое стекло. В результате автомобиль получает резкий перепад температуры (до 25 градусов), на стекле образуется конденсат, а при наличии микротрещин (ранее невидимых) это может привести к повреждениям. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель маркетплейса автозапчастей ПЭК:TECH Станислав Чекмарев.

По его словам, режим работы кондиционера с обдувом только лобового стекла опасен не только для стекла, но и для самого климатического оборудования. Чтобы избежать проблем и продлить срок его службы, важно перенаправлять дефлекторы (прорези или жалюзи внутри устройства) вниз, на панель приборов, или в сторону, за счет чего воздух равномерно распределяется по салону. Такой подход помогает избежать резких температурных перепадов и образования конденсата.

Кроме того, он рекомендует регулярно включать кондиционер, даже в холодное время года - не реже одного раза в месяц на 10-15 минут, что позволяет предотвратить затвердевание резиновых прокладок и равномерно распределить масло внутри компрессора, обеспечивая его долговечность и снижая риск поломок.

Как правильно обслуживать кондиционер

Забитый фильтр снижает эффективность работы на 30%. Более того, в салоне повышается влажность, что создает благоприятную среду для грибка и плесени, негативно влияет на здоровье пассажиров и состояние отделочных материалов, особенно кожаных и экокожаных. Избежать этого поможет его регулярный осмотр - один раз в месяц для своевременной замены и очистки от воздуха, пыли, грязи и других загрязнений.

Если замена фильтра не помогла и кондиционер все еще слабо охлаждает и появляются сбои в работе, особенно при медленном движении - это может быть сигналом возможной утечки фреона. Кроме того, в салоне может появляться влажность и запах затхлости из-за ухудшения работы системы и образования конденсата. Иногда наблюдается обмерзание тонких участков труб кондиционера, а также можно услышать шипящие звуки, возникающие из-за утечки газа.

Важно помнить, что фреон сам по себе не имеет цвета и запаха, а точное определение утечки чаще всего требует применения специального оборудования. Поэтому при выявлении первых признаков неполадок рекомендуется обратиться к специалистам для точной диагностики и устранения проблемы.

Перед наступлением осеннего и летнего сезона рекомендуем дополнительно обращаться в автосервисы, которые помогут выявить неисправности на ранней стадии, а значит - избежать больших поломок. Мастера проводят проверку герметичности системы, замену компрессорного масла, очистку испарителя и дренажных трубок, антибактериальное обслуживание и другие работы.