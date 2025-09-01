Как шины могут влиять на расход топлива

Эксперт Абрамейцев: от выбора покрышек зависит расход топлива

© За рулем

Расход бензина зависит от ряда факторов, в том числе и от шин. Но правильно сделанный выбор позволит сэкономить топливо, пояснил начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев.

Мнение эксперта

Алексей Абрамейцев, начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант»:

– Тип шин и диск: внедорожные модели шин категорий АТ и МТ с крупными элементами рисунка, а также зимние шины, на которых резиновая смесь мягче, и на которых больше кромок зацепления (ламелей), увеличивают расход топлива. Более широкие шины, равно как и высокие по профилю, также создают повышенное сопротивление при движении.

Так, у шоссейных велосипедов колеса узкие и гладкие, это делается для увеличения накатки и снижения усилий при разгоне. Кроме того, крупные колесные диски сами по себе тяжелее, что также увеличивает расход топлива.

Чтобы уменьшить расход топлива, шинные компании оптимизируют конструкции, придавая им меньший вес без ущерба для прочности. Для водителей, желающих сэкономить на топливе, Абрамейцев рекомендовал обратить внимание на энергосберегающие линейки шин, которые разрабатываются для снижения сопротивления качению.

Также на расход топлива влияют состояние подвески и тормозной системы, углы установки колес (сход-развал) и правильное давление в шинах, рассчитываемое в зависимости от загрузки автомобиля и предстоящих поездок на дальние расстояния.