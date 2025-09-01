Чем грозит езда с фиктивными правами

Водительское удостоверение - это официальный документ, и за его подделку или ее использование предусмотрена уголовная ответственность, рассказал юрист Илья Русяев. Случаи езды с такими "правами" замечены и в Самарской области.

© СОВА

- Использование поддельного водительского удостоверения влечет за собой последствия, прямо предусмотренные статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". При этом санкции варьируются от штрафов и обязательных работ до лишения свободы на срок до шести лет, если есть квалифицирующие признаки.

Эксперт подчеркнул, что ответственность наступит не только за изготовление, но и за использование такой подделки. Если у водителя по какой-то причине есть сомнения в подлинности документа, его можно проверить на сайте Госавтоинспекции или в любом отделении ГАИ или МРЭО. Кроме того, это может инспектор с устройством, подключенным в ЕАИС, пишет РИА "Новости".

Русяев рассказал, что мотивация людей, которые приобретают фальшивые права, бывает разной:

- Это могут быть неуспешные попытки сдать экзамены, медицинские ограничения или длительный срок лишения права управления. Кроме того, часть людей идет на приобретение фальшивок по причине уверенности в невозможности проверок или ошибочного восприятия ответственности за подобные действия как незначительной, - заключил он.

На днях на КПП в Тольятти остановили грузовик, у водителя которого обнаружили поддельные права.