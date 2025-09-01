Красиво и спорно: владельцы про кроссовер Geely Tugella

Жанр «кросс-купе» неизменно ассоциируется с именитым премиумом наподобие BMW X6 и X4, а, значит, неизбежны аналогии и сравнения. Но китайский производитель не побоялся и создал стильную машину с бодрой 2,0-литровой «турбочетвёркой» мощностью до 238 л.с. Весь вопрос в том, довольны ли пользователи. На него нам помогут ответить отзывы на площадке Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Николай оценил машину на 4,8 балла из пяти, но начал с недостатков. «Минусы: Не линованные фары, да, хотелось бы для эстетики линию границы света, а сам свет светит нормально. Если что хочет — 100 000 руб. И поставят Вам по 4 блока в каждую фару, но гарантия это такая штука. В июле этого года по непонятным причинам около 10 дней не открывалось шторка люка, хотя сам люк работал исправно. Прошло само. Любимая ошибка, что летом, что зимой «функция боковых и задних радаров ограничена».

Исправляется также само через одно или несколько перезапусков двигателя. Шумоизоляцию я бы прокачал, капот, арки 100%. Нельзя назвать сиденье водителя комфортным, может мне не удобно (180 рост), после многочасовых поездок спине тяжело. Багажник средний, для нас с коляской он маловат, при поездках За город приходится что-то грузить в салон. Плюсы: Динамика — доволен, для города очень хватает, пинков, затупов сильных нет, думаю до 7,5 она точно едет. Внешний вид чистой машины очень впечатляет! Пороги была дополнительной опцией, вид классный».

Сергей называет Tugella лучшим купе-кроссовером из Китая и первоначально рассматривал внедорожник Tank 300: «Однако прокатившись на Тугелле понял, что это первый автомобиль, который ощущается как что-то далекое от китайского автопрома. Хорошая связь по педали с двигателем, очень качественный салон, достойная шумоизоляция и динамика. Цвет серый —просто волшебный. За 26000км пробега делал только ТО у дилера, на последнем сделали сход-развал по рекомендации, а не по показателям(у модели бывает что закисают регулировочные болты, потом как на Pajero — спиливать и менять с рычагами).

Ездил по разным дорогам, на 20х колесах на удивление комфортно, в салоне ни сверчка, всё очень монолитно. Машина не в плёнке, но на ней ни одного скола — хотя много ездил по трассе. Расход по Москве, в зависимости от пробок и пробега за поездку от 10 до 16л, борт компьютер врёт в среднем на 1 л/100км. Бак хотелось бы побольше, в среднем заезжаю на АЗС раз в 310-350км, заправляю до полного бака. По трассе около 9л/100км при скорости 130кмч и полным салоном людей. Езжу спокойно. Осень понравилось наличие интеллектуального круиз контроля. Удобно на трассе- машина сама держится в полосе, поворачивает, тормозит если впереди появляется машина. В пробках по Москве так же очень удобно. Из минусов — долгий подогрев сидений, нет android auto(только apple carplay), багажник средний по размерам».

Георг тоже не скупится на комментарии — по его мнению, Geely является самой лучшей машиной за свои деньги. «Данный автомобиль имеет качественный внешний вид, прошу отметить, что LED фары у них отпад, видно за километр в ночь. Есть из этого конечно несколько минусов, к примеру — мне не нравится очень много колхоза по поводу количества хромированных деталей, их очень много там. И как по мне, задние стойки ограничивают мне обзорность. Что касаемо интерьера, то там качество материалов очень хорошая, отделка кожаная и вставки под дерево очень гармонично выглядят в интерьере и по сути они долговечны в своем роде. Есть подогрев руля, есть вентиляция передних сидений, комфорт для водителя и для пассажира очень хороший.

Из минусов, прошу отметить — третий ряд сидений очень тесноват для взрослых, также есть проблемы по подвеске, на неровностях. Мультимедиа хорошая и качественная, интерфейс удобный и дополнительные опции удивляют для такой цены, 360 градусов камера, беспроводная зарядка, голосовое управление (который даже распознает русский язык) и проекционный дисплей. Акустика моё почтение, музыка звучит на ней очень качественно. Из минусов — наблюдаются иногда задержки в работе сенсора и меню настроек очень сложное и тонкое. Коробка передач иногда задумывается при переключениях, но я уже привык к этому. Шумоизоляция средняя и в отдаленных регионах ограниченная сеть сервисов».

Тем временем Александр, пересевший на Geely с немецких машин, раскритиковал своё приобретение по полной программе: «Проехал на авто 9500 км., эксплуатировал примерно месяц, всегда до этого ездил на VAGах и BMW, и сейчас для семьи BMW GT по работе матаюсь на сеат леоне 1.8 tfsi. Почему купил, из всех остальных Китайцев продаваемых официально на нашем рынке, джилли единственное что походит на полноценный автомобиль мотор/корбка/ходовка вопросов нет 100% европейская школа со своими плюсами и минусами. Но как известно дьявол кроется в деталях и вот тут видно как ребята из «поднебесной» вписывались в цену авто.

1) пересев с Европы, Вы очень сильно будете удивлены отвратительно-настроенным климат контролем, в режиме «авто» он живёт своей жизнью и не очень приятной, летом в жару в теньке, теплым подуть может или начать в ноги дуть или в лицо (был атлас про, там такая же проблема) короче в джетте после 3 таксистов климат более адекватно себя ведёт.

2) музыка и мультимедиа, тут просто привыкаешь ездить без неё, я не знаю как у них так получилось, но звук просто адски-неприятный, блютуз с телефоном через раз глючит, да и снова даже в джетте 2015 года это работает лучше…

3) Запас топлива. Но в чём проблема у них была сделать его на 20 литров больше?! Реально он как на хэтче (а3/гольф/леон), только вот жрёт на треть больше, средний расход у меня получался 11,8 литров на 100, (в атласе таже проблема), короче на платнике (Казань-Москва /Москва - Питер), 2 раза будете заправляться если хотите 150 км/ч ехать. Для города и водителей которые в год ездят 10000 км думаю данная проблема будет незаметной.

4) аэродинамические косяки. Один плюс, не свистит адски при боковом ветре (по сравнению с атласом), от этого и проблемы с шумоизоляцией, вы ее конечно проклеить сможете и частично решите проблему, но очень тонкие стекла вы этот косяк не исправите.

5) посадка не очень удобная при росте от 180, подушка короткая у сидушки, надальняк ноги затекают, да и в чем проблема у них была сделать вылет руля больше, усесться удобно так и не получилось.

6) багажник он меньше чем в выше описанных Ауди а3/Гольф и тому подобных авто..

7) свет очень яркий, прям круто, можно разглядеть ходовку на фуре впереди, но он светит метров на 50 и всё дальше неизвестность, что нельзя чуть повыше сделать, непонятно…

В сухом остатке, для непритязательных людей с маленькими городскими пробегами авто, ну не плохой вариант, кто ездит много, по трассе подумайте 100 раз, лучше немца дизельного с пробегом взять, тот же Тигуан года 2020. Просто тугелла в Китае стоит около 1,9 млн руб., то есть по цене Весты в топе, вот тут конечно она на три головы лучше за эти деньги, и да, ещё момент, очень ликвидная, продал очень быстро в деньгах не потерял».

Отзыв Михаила включает в себя не только перечисление недостатков. Автомобилю он поставил 4,8 балла:

«За несколько месяцев эксплуатации, безусловно, больше могу выделить плюсов или сильных сторон машины, а именно: - прекрасная управляемость и динамика на дороге (привет технологии Volvo!); - достойно отрабатывающая подвеска, несмотря на штатные 20 диски; - современный, яркий, молодёжный и подчеркнуто спортивный внешний вид; - комфорт в салоне для всех (водитель, пассажиры), качественные и приятные на ощупь материалы отделки салона; - потрясающий набор технологий, вплоть до позаимствованных в гражданской авиации (проекция на лобовое стекло); - отличное звучание штатной аудиосистемы Bose; - хороший по вместительности (с поправкой на такого типа кузов) багажник.

Минусы, которые могу выделить, исходя из своего опыта (могут показаться незначительными): - шумоизоляция может и должна быть лучше в авто такого класса и стоимости, нужно улучшать самостоятельно; - небольшой топливный бак (45 литров), который не увеличишь; - расход в среднем 13 литров на 100 км. АИ-95 по городу; - цена на новое авто из салона (без скидок) в настоящее время завышена; - несмотря на наличие ремней безопасности на 5 чел., назад троих не возьмёшь».