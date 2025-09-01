Подогреваемые ремни безопасности от ZF Lifetec повышают комфорт в авто

Компания ZF Lifetec представила усовершенствованную версию ремня безопасности с подогревом Heat Belt 2.0.

Эта интеллектуальная система обеспечивает теплопередачу непосредственно к телу пассажира, что позволяет значительно экономить энергию и увеличивать запас хода электромобилей в холодное время года – особенно актуально при температурах ниже -5°C.

Продуманный алгоритм и современный блок управления обеспечивают контроль температуры, используя данные многочисленных датчиков автомобиля и показания климат-контроля. Ультратонкий ремень (толщиной всего 1,3 мм) оснащен четырьмя нагревательными элементами и обеспечивает быстрый комфортный обогрев без сквозняков уже через 60 секунд после активации. Максимальная мощность нагрева достигает 60 Вт при среднем потреблении всего 20 Вт.

Важное преимущество системы – возможность снизить общую температуру в салоне на 3°C без малейшего ущерба для комфорта пассажиров. Это достигается за счет целенаправленного теплового воздействия на грудную клетку и тазовую область. Такое решение сокращает энергозатраты на обогрев воздуха и минимизирует теплопотери, экономя до 1000 Вт на коротких поездках и стабильно поддерживая экономию около 200 Вт – на длительных маршрутах.

Особенностью новой разработки стала возможность интеграции с системой приближения – при активации этой опции ремень начинает прогреваться заранее, как только водитель приближается к автомобилю.

Такие ремни способствуют и безопасности – приятное тепло мотивирует пассажиров всегда пристегиваться и избегать объемной верхней одежды.

Презентация новинки состоится на международном автосалоне IAA Mobility в Мюнхене в сентябре 2025 года.