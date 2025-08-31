В ЛНР заявили о временном отсутствии бензина двух марок

Ожидается, что она начнёт стабилизироваться с 1 сентября, заявили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на АЗС фиксируется временное отсутствие бензина марок Аи-92 и Аи-95. «Сложившаяся ситуация обусловлена перебоями в поставках, а также повышенным потребительским спросом, который наблюдается в течение последних двух недель», — говорится в публикации. В министерстве добавили, что совместно с региональным Минтрансом принимают меры по ускорению доставки ранее отгруженных партий топлива.