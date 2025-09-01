В Дагестане со стритрейсерами будут бороться муфтият, ГИБДД и чиновники

В Дагестане будет создана комиссия по борьбе со стритрейсерами, сообщает Telegram-канал Mash.

«В Дагестане будут бороться со знаменитыми стритрейсерами — там создадут комиссию, куда можно будет пожаловаться на шумные автомобили. Бороться с ночными демонами будут ГИБДД, муфтият и чиновники», — отмечается в публикации.

Автомобили будут проверены на шумность и наличие несертифицированных прямоточных глушителей. Нарушителям грозит штраф в 1 тыс. рублей, также с оштрафованными водителями имамы будут проводить воспитательные беседы.

Активизация борьбы с шумными автомобилями привела к тому, что стритрейсеры начали обращаться к автоподборщикам для проверки уровня шума при покупке автомобилей, также в Дагестане появились десятки объявлений о продаже прямоточных выхлопных систем, утверждает Mash.

