Какие мотоциклы покупают в РФ

Эксперты Авито Авто проанализировали данные платформы по предложению с мотоциклами, мопедами и скутерами с пробегом, а также интерес пользователей к ним в мотосезоне 2025 года.

© Quto.ru

Оказалось, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество предложений на вторичном рынке выросло на 28,2%.

По данным Авито Авто, полученным редакцией Quto, среди мотоциклов в апреле-августе 2025 года самыми популярными марками стали KAYO (9,5% от интереса), ИЖ (7,9%), Honda (5,3%), Motoland (5%) и Yamaha (4,3%). Чаще остальных моделей пользователи платформы искали ИЖ «Планета-5» и ИЖ «Юпитер-5» (по 2,3%).

В этом году по сравнению с предыдущим вырос интерес к маркам Regulmoto (+17,1%) и BSE (+4,7%). Среди моделей чаще стали смотреть мототехнику бренда KAYO: Basic TT140 (+56,4%), K1 250 MX (+29,9%) и Basic TT125 (+12,5%).

© BDV

По сравнению с прошлым сезоном, количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом на платформе увеличилось на 38%. По числу предложений в этом году лидировали марки KAYO (8,2% от предложения), Motoland (6,7%), Honda (6,3%), Yamaha (4,8%) и BSE (4,4%).

Заметнее остальных выросло количество объявлений у KAYO (+59,1%), Motoland (+57,2%), BSE (+49,4%), Regulmoto (+46,2%) и Honda (+15,7%). Среди моделей с самой высокой динамикой роста предложений оказались 4 модели KAYO: Basic TT140 (в 2,1 раза), K1 250 MX (+67,2%), Basic TT125 (+66,8%) и Evolution YX125EM (+45,3%). Средняя цена мотоциклов с пробегом, представленных на Авито – 150 тысяч рублей.

© Regulmoto

Среди мопедов и скутеров самыми популярными марками оказались Alpha (14,6% от интереса), Honda (14,5%), Yamaha (6,9%), Racer (4,8%) и ABM (4,3%). Наиболее востребованными моделями стали Honda: Dio AF-27 (3,3%) и Dio AF-34 (2,6%).

В пятерку лидеров также вошли Alpha RX 50 (110) (2,4%), Alpha CLASSIC 50 (110) и ABM Alpha (по 1,4% каждая). По сравнению с мотосезоном-24 увеличился интерес к маркам Jilang (в 9,9 раза), а также к модели Sky Way 54 (в 4,5 раза).

© Владимир Акимов / РИА Новости

Предложение на мопеды и скутеры выросло на 11,1%. По количеству объявлений на платформе на первых местах оказалась техника Honda (13,6%) и Alpha (13,1%). Следом шли марки Yamaha (6,2%), Racer (4,5%) и Suzuki (4,4%).

Пятерка моделей, которая чаще всего встречалась в продаже, выглядела так: Alpha RX 50 (110) (2,2%), Honda Dio AF-27 (2,2%), Honda Dio AF-34 (1,9%), Alpha CLASSIC 50 (125) (1,1%) и ABM Alpha (1,1%). Средняя цена такой двухколесной техники на Авито – 50 тысяч рублей.

Предложение на новую мототехнику выросло в 2,1 раза – преимущественно за счет динамики числа объявлений о продаже мотоциклов (в 2,3 раза). При этом их средняя цена снизилась на 9,5%, до 1,9 миллиона рублей. Средняя стоимость новых мопедов и скутеров, представленных на Авито Авто, составляет 1,26 миллиона рублей.