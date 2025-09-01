Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил в беседе с ТАСС, что минимальный размер оплаты труда должен составлять около 60 тыс. рублей.

По его словам, реальный прожиточный минимум в следующем году окажется не менее 35-43 тыс. рублей, в связи с чем предложение Минтруда о повышении МРОТ до 27 тыс. рублей является недостаточным.

«Нужно реально оценивать ситуацию, повышать и минимальные стандарты, и уровень зарплат и социальной поддержки», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в ГД законопроект, согласно которому предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей.