Грозит ли России дефицит качественных шин

Вопрос возвращения на российский рынок иностранных производителей автомобильных шин, покинувших страну в 2022 году, остаётся открытым. Несмотря на то, что отечественные предприятия запустили выпуск под новыми марками, а импорт из Китая обеспечивает базовые потребности, значительная часть автовладельцев по-прежнему ожидает возвращения привычных брендов. В перспективах шинного рынка попытался разобраться "Автовзгляд".

По словам технического консультанта компании Krauf Андрея Коромыслова, рассчитывать на быстрый камбэк глобальных производителей не стоит. Большинство российских заводов, ранее принадлежавших иностранным компаниям, сегодня выпускают продукцию под другими марками - Ikon, Meteor, Torero, Cordiant, Gislaved и др. Право собственности перешло к российским компаниям, и даже если прежние владельцы решат вернуться, им придётся начинать фактически с нуля, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что отдельные производители, такие как Pirelli и Yokohama, продолжили работу на территории РФ, а значительную долю рынка заняли китайские марки. По этой причине вернуть прежние позиции иностранным брендам будет непросто. При этом их продукция доступна в России и сейчас, но только по параллельному импорту и по более высоким ценам.

По оценке Коромыслова, даже в случае возвращения глобальных игроков их усилия будут сосредоточены на премиальном сегменте и специфических типоразмерах. Массового эффекта для потребителя ожидать не стоит. Вернувшиеся бренды смогут предложить качественный продукт, но по высокой цене, уверен эксперт.

Ситуация осложняется изменениями логистики, ростом курса валют и переориентацией российских производителей на выпуск собственной продукции. В совокупности эти факторы снижают вероятность появления на рынке доступных шин прежних иностранных марок в обозримой перспективе.