Российский рынок премиальных авто показал снижение

Эксперты подчеркнули, что в середине лета бренд EXEED снова вышел на первое место по объему реализации среди премиальных марок. В мае и июне лидером был TANK. В июле дилеры EXEED реализовали 1 485 авто, что на 58% меньше, чем в июле 2024 года.

Второе место с незначительным отрывом занял TANK с 1 459 проданными единицами, что на 42% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Автостат».

Тройку лидеров замкнул BMW с результатом в 1 390, показав рост продаж в 2,2 раза. В пятерку самых востребованных также вошли Lixiang (1 003, -18%) и Hongqi (743, +18%).

