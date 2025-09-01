В конце прошлого месяца в Китае состоялась полноценная премьера топового кроссовера Zeekr 9X. В рамках премьеры компания объявила приём заказов на модель. Дилеры моментально зафиксировали интерес к модели, которую для местного рынка оценили в 480 - 570 тысяч юаней (5,4 - 6,4 млн рублей). Российские продавцы не дремлют, и уже предлагают привезти авто под заказ.

"Российская газета" изучила предложения дилеров на крупнейшей площадке онлайн-торговли. Автомобилей в наличии нет и не может быть - даже в Китае выдача первых заказавшим начнётся с 20 сентября. При этом продавцы активно указывают места для осмотра - свои крупные автосалоны.

Средний срок поставки автомобиля из первой очереди - 30-45 дней.

Стоимость машины в России с учётом пошлин и утильсбора, но без учёта стоимости логистики и услуг дилера - 6,9 млн рублей за "базу" для физлица и примерно 8,27 млн рублей, если оформлять на юридическое лицо с учётом НДС.

Минимальный прайс, который удалось обнаружить "РГ", - 8,6 млн рублей.

Также дилеры предлагают приобрести кроссовер за 10,5 млн рублей, что больше соответствует рыночной практике импорта новых моделей. Но только если речь идёт о начальной модификации Max, а не о топовой версии Hyper, как указано в объявлении у некоторых продавцов.

Есть варианты на 2 млн рублей дороже от крупного дилерского холдинга, который назначил прайс в 12,5 миллиона за промежуточный вариант Ultra.

Для сравнения, официальный Li Auto L9 с менее мощной силовой установкой стоит 8,6 млн рублей. В качестве конкурентов "Зикра" также можно выделить Aito M9 с ценами от 7 до 12,5 млн рублей у российских продавцов, а также Lynk & Co 900 - 5,73 - 8 млн рублей.