Эксперты: воск на мойке самообслуживания может запечатать грязь и повредить лак

Опция «воск» на мойках самообслуживания дарит мгновенный блеск и эффект скатывающихся капель, но является лишь косметической процедурой.

Ее результат краткосрочен и сильно зависит от качества предварительной мойки, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Главный риск – технология нанесения. Жидкий состав распыляется под давлением, образуя тонкий, нестабильный слой. Если кузов не идеально чист, частицы грязи и реагентов оказываются «запечатанными», что ведет к микроцарапинам и повреждению лака, особенно зимой.

Услуга оправдана только при строгом соблюдении условий: безупречно чистый кузов после шампуня, равномерное распыление с расстояния 30-50 см и обязательное финальное ополаскивание обессоленной водой (осмос) для предотвращения разводов.

Но даже в этом случае эффект продлится не более 2–3 недель. Практичной альтернативой является самостоятельное использование быстрого воска-спрея после мойки. Это позволяет контролировать процесс и регулярно обновлять защиту без риска для лакокрасочного покрытия.